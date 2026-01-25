À LA UNE DU 25 JAN 2026
[21:30]Stade Rennais Mercato : l’offre de Chelsea refusée, deux autres cadors européens veulent Jacquet !
[21:00]FC Nantes : les supporters très énervés, les Canaris aussi !
[20:30]OL : Endrick régale mais Fonseca s’inquiète avant le PAOK et le LOSC
[20:00]ASSE : Will Still, Haise, Nancy, Sacramento… qui pour remplacer Horneland ?
[19:30]OL : Endrick fait exploser Metz avec un triplé, ses débuts en Ligue 1 affolent les compteurs !
[19:00]RC Lens : malgré la défaite, les supporters lensois ont fait forte impression à l’OM
[18:30]FC Barcelone : le Barça en balade contre Oviedo, le bijou de Lamine Yamal en vidéo
[18:10]FC Nantes : la Brigade Loire au bord de l’explosion, la bronca de la Beaujoire en vidéo
[17:50]ASSE : les Ultras haussent le ton, ils chargent Kilmer Sports et veulent du changement !
[17:30]FC Nantes : la Brigade Loire a explosé, Kantari vers la sortie ?
OL : Endrick régale mais Fonseca s’inquiète avant le PAOK et le LOSC

Par Laurent Hess - 25 Jan 2026, 20:30
Même si l’OL a conforté sa 4e place en Ligue ce dimanche à Metz (5-2), son coach Paulo Fonseca est inquiet.

En déplacement au Stade Saint-Symphorien, l’Olympique Lyonnais a fait parler sa force offensive ce dimanche et c’est surtout Endrick, l’attaquant brésilien prêté par le Real Madrid, qui a épaté en signant un triplé. Endrick est le 1er joueur à inscrire 4 buts après 3 premiers matchs officiels avec l’OL depuis John Carew en 2005 (5). Et Endrick (4) a déjà inscrit plus de buts que Martin Sartiano (3) avec l’OL en compétition officielle cette saison…

L’infirmerie affiche complet à l’OL, Tolisso pas épargné

Le Brésilien de 19 ans confirme qu’il n’est pas venu pour faire de la figuration. Après avoir déjà trouvé le chemin des filets en Coupe de France contre Lille, il a débloqué son compteur en Ligue 1, et trois fois plutôt qu’une, permettant aux Gones de consolider leur 4e place. Pour autant, Paulo Fonseca n’était pas comblé après la rencontre. Le technicien portugais a déploré devant les médias la blessure de son capitaine Corentin Tolisso, victime d’un souci musculaire. Il s’est dit « préoccupé ». « On en a besoin », a-t-il notamment expliqué au sujet de Tolisso. Pour rappel, Tagliafico est out pour un mois, et Sulc est lui aussi touché. Contre le PAOK jeudi, et peut-être aussi face au LOSC dimanche prochain, Fonseca pourrait être privé de Tolisso, Mangala, Sulc, Tagliafico, Nuamah et peut-être Abner. Ghezzal, Endrick, Nartey et Hateboer n’étant pas qualifiés, ce sont pas moins de 11 joueurs qui pourraient manquer à l’appel en Ligue Europa !

