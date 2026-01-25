FC Barcelone, OL Mercato : Memphis Depay vers le Golfe

L’aventure brésilienne de Memphis Depay aux Corinthians touche à sa fin. À l’approche du mercato hivernal, deux clubs du Golfe s’activent pour récupérer l’ancien buteur de l’OL

Arrivé à São Paulo en septembre 2024, Memphis Depay n’a pas trouvé la stabilité espérée. Malgré quelques fulgurances sous le maillot du Corinthians, son adaptation au Brésil s’est révélée plus compliquée qu’attendu. L’ex-star de l’OL et du Barça aspire à tourner la page rapidement.

Le malaise du Néerlandais s’est accentué ces dernières semaines, renforçant sa volonté de quitter le club dès cet hiver. À 31 ans, lui qui reste le meilleur buteur de l’histoire de la sélection des Pays-Bas continue de susciter la convoitise, et l’idée d’un nouveau challenge grandit chaque jour.

Shabab Al-Ahli et Al-Wasl entrent en scène

Face à cette situation, le marché du Golfe s’active. Selon Foot Mercato, Shabab Al-Ahli, formation ambitieuse de Dubaï, a manifesté un intérêt sérieux pour le profil complet et l’expérience internationale de Depay. À leurs côtés, Al-Wasl est passé à l’offensive en formulant une offre concrète. Pour le moment, la proposition d’Al-Wasl est jugée insuffisante par l’ancien joueur du PSV. Memphis Depay, dont la valeur marchande reste solide grâce à sa constance dans les plus grands championnats, attend des garanties plus élevées, tant sur l’aspect sportif que financier.

Ce type d’intérêt pour un attaquant du calibre de Depay rappelle que le golfe Persique continue d’attirer des profils majeur. Malgré un climat pesant au Corinthians et la tentation de l’exil doré, Memphis Depay n’a encore rien tranché. L’attaquant néerlandais a pris le temps d’étudier l’offre d’Al-Wasl tout en gardant la porte ouverte à Shabab Al-Ahli et potentiellement à d’autres clubs. La décision de l’ancien joueur de l’OL est désormais attendue dans les prochains jours.