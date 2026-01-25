À LA UNE DU 26 JAN 2026
[00:00]PSG : Lucas Hernandez et Victoria Tray dans la tourmente, le récit choc de leur employée colombienne
[23:00]FC Barcelone, OL Mercato : Memphis Depay vers le Golfe
[22:48]Ligue 1 : le RC Strasbourg plonge le LOSC dans la crise, Olivier Giroud pris en grippe !
[22:30]CAN 2025 : Le président de la Fédération sénégalaise profère de lourdes accusations contre le Maroc
[22:00]ASSE : Kilmer Sports galère à trouver le successeur d’Horneland, les Verts vont poursuivre leur chute
[21:30]Stade Rennais Mercato : l’offre de Chelsea refusée, deux autres cadors européens veulent Jacquet !
[21:00]FC Nantes : les supporters très énervés, les Canaris aussi !
[20:30]OL : Endrick régale mais Fonseca s’inquiète avant le PAOK et le LOSC
[20:00]ASSE : Will Still, Haise, Nancy, Sacramento… qui pour remplacer Horneland ?
[19:30]OL : Endrick fait exploser Metz avec un triplé, ses débuts en Ligue 1 affolent les compteurs !
FC Barcelone, OL Mercato : Memphis Depay vers le Golfe

Par Laurent Hess - 25 Jan 2026, 23:00
💬 Commenter
L’aventure brésilienne de Memphis Depay aux Corinthians touche à sa fin. À l’approche du mercato hivernal, deux clubs du Golfe s’activent pour récupérer l’ancien buteur de l’OL

Arrivé à São Paulo en septembre 2024, Memphis Depay n’a pas trouvé la stabilité espérée. Malgré quelques fulgurances sous le maillot du Corinthians, son adaptation au Brésil s’est révélée plus compliquée qu’attendu. L’ex-star de l’OL et du Barça aspire à tourner la page rapidement.

Le malaise du Néerlandais s’est accentué ces dernières semaines, renforçant sa volonté de quitter le club dès cet hiver. À 31 ans, lui qui reste le meilleur buteur de l’histoire de la sélection des Pays-Bas continue de susciter la convoitise, et l’idée d’un nouveau challenge grandit chaque jour.

Shabab Al-Ahli et Al-Wasl entrent en scène

Face à cette situation, le marché du Golfe s’active. Selon Foot Mercato, Shabab Al-Ahli, formation ambitieuse de Dubaï, a manifesté un intérêt sérieux pour le profil complet et l’expérience internationale de Depay. À leurs côtés, Al-Wasl est passé à l’offensive en formulant une offre concrète. Pour le moment, la proposition d’Al-Wasl est jugée insuffisante par l’ancien joueur du PSV. Memphis Depay, dont la valeur marchande reste solide grâce à sa constance dans les plus grands championnats, attend des garanties plus élevées, tant sur l’aspect sportif que financier.

Ce type d’intérêt pour un attaquant du calibre de Depay rappelle que le golfe Persique continue d’attirer des profils majeur. Malgré un climat pesant au Corinthians et la tentation de l’exil doré, Memphis Depay n’a encore rien tranché. L’attaquant néerlandais a pris le temps d’étudier l’offre d’Al-Wasl tout en gardant la porte ouverte à Shabab Al-Ahli et potentiellement à d’autres clubs. La décision de l’ancien joueur de l’OL est désormais attendue dans les prochains jours.

