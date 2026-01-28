Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Dans les petits papiers du PSG au mercato, Julian Alvarez (25 ans) pourrait faire l’objet d’une proposition très intéressante cet été.

Un coup de tonnerre secoue déjà le mercato estival. Le PSG aurait décidé de passer à l’attaque pour attirer Julián Álvarez et préparer une révolution offensive au Parc des Princes. Selon Fichajes, le PSG a fait de l’attaquant argentin sa priorité absolue pour la saison prochaine.

En coulisses, une manœuvre d’envergure se dessine, avec une proposition hors normes adressée à l’Atlético Madrid. Dans cette opération colossale, Paris envisagerait d’inclure Gonçalo Ramos et Kang-In Lee, auxquels s’ajouterait une enveloppe de 50 millions d’euros. Une offre pensée pour répondre aux besoins à venir de l’Atlético, qui doit remodeler son secteur offensif dans un contexte d’incertitude autour de l’avenir d’Alexander Sørloth.

50 M€ plus Ramos et Lee à Madrid !

À 24 ans, Ramos apparaît comme un profil parfaitement compatible avec les exigences de Diego Simeone, tandis que Kang-In Lee apporterait créativité et polyvalence. Côté PSG, ce dossier s’inscrit pleinement dans la vision de Luis Enrique, désireux de bâtir une attaque basée sur la mobilité, l’intensité et le dynamisme permanent. L’excellent Álvarez coche toutes les cases du technicien espagnol, capable de jouer à plusieurs postes offensifs et de presser sans relâche.

Le média espagnol explique que le PSG souhaite boucler l’opération rapidement afin d’éviter l’entrée en lice d’autres cadors européens séduits par l’ancien joueur de Manchester City. Si elle aboutissait, cette méga-transaction pourrait rebattre les cartes en Ligue des champions et offrir au PSG une puissance offensive redoutable.