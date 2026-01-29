À LA UNE DU 29 JAN 2026
[23:05]Ligue Europa : l’OL termine premier, le LOSC en barrages grâce à Giroud
[22:45]FC Nantes : c’est officiel, une énorme mauvaise nouvelle plombe l’opération maintien
[22:15]OM : Roberto De Zerbi a pris sa décision pour son avenir !
[21:57]PSG Mercato : un dossier chaud de l’hiver réglé, Paris a haussé le ton
[21:30]Real Madrid : l’avenir d’Arbeloa est réglé, un clan se forme déjà contre lui
[21:06]FC Nantes Mercato : une sixième recrue hivernale chez les Canaris (officiel)
[20:52]FC Nantes : un premier coup dur annoncé pour Guilbert
[20:40]ASSE : Horneland maintenu, les motivations de Kilmer sont connues
[20:20]Ligue Europa : les compos de l’OL et du LOSC sont connues
[20:10]RC Lens Mercato : une opération à trois bandes officialisée
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Ligue Europa : les compos de l’OL et du LOSC sont connues

Par William Tertrin - 29 Jan 2026, 20:20
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Voici les compos officielles de l’OL et du LOSC, qui affrontent le PAOK et Fribourg en Ligue Europa.

Ce jeudi soir, l’OL accueille le PAOK et le LOSC reçoit Fribourg pour la dernière journée de Ligue Europa. Lyon est d’ores et déjà qualifié pour les 8es, tandis que Lille joue sa qualification pour les barrages. Découvrez les compositions officielles alignées par Paulo Fonseca et Bruno Genesio

La compo de l’OL

Descamps – Mata, Kluivert, Niakhaté (cap), Maitland-Niles – De Carvalho, Morton – Karabec, Merah, Moreira – Himbert.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

La compo du LOSC

Özer – Santos, Ngoy, Mandi, Verdonk – Mukau, André (cap), Bouaddi – Haraldsson, Fernandez-Pardo, Correia.

Ligue EuropaLOSCOL

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Ligue Europa, LOSC, OL