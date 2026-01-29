Ligue Europa : les compos de l’OL et du LOSC sont connues

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Voici les compos officielles de l’OL et du LOSC, qui affrontent le PAOK et Fribourg en Ligue Europa.

Ce jeudi soir, l’OL accueille le PAOK et le LOSC reçoit Fribourg pour la dernière journée de Ligue Europa. Lyon est d’ores et déjà qualifié pour les 8es, tandis que Lille joue sa qualification pour les barrages. Découvrez les compositions officielles alignées par Paulo Fonseca et Bruno Genesio

La compo de l’OL

Descamps – Mata, Kluivert, Niakhaté (cap), Maitland-Niles – De Carvalho, Morton – Karabec, Merah, Moreira – Himbert.

La compo du LOSC

Özer – Santos, Ngoy, Mandi, Verdonk – Mukau, André (cap), Bouaddi – Haraldsson, Fernandez-Pardo, Correia.