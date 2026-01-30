Real Madrid Mercato : Florentino Pérez rêve d’un crack du FC Barcelone

Alors que le Real cherche toujours la bonne formule pour retrouver une maîtrise totale au milieu de terrain, Florentino Pérez regarde là où personne n’ose vraiment regarder : du côté du FC Barcelone.

La hache de guerre entre le Real Madrid et le FC Barcelone pourrait perte déterrée au mercato. La raison ? Un fantasme non assouvi de Florentino Pérez… Depuis plusieurs mois, une conviction gagne du terrain dans les bureaux du Santiago Bernabéu. Le Real Madrid a besoin d’un milieu de terrain capable de changer le cours des matchs, d’imposer le tempo et de dominer les débats dans les moments clés. Cette saison a mis en lumière certaines limites dans l’entrejeu madrilène, notamment en termes de régularité et de créativité.

Pérez rêve de Pedri

Ni Eduardo Camavinga ni Aurélien Tchouaméni n’ont encore réussi à enchaîner les performances au niveau attendu sur la durée. Leur impact physique et leur volume de jeu ne sont pas remis en cause, mais le Real manque parfois de contrôle, de pause et de justesse dans la gestion des temps forts et faibles. Depuis le départ de Toni Kroos, le Real Madrid cherche ce profil capable d’organiser, d’ordonner et de faire respirer le jeu. Et selon Don Balon, Pérez rêve d’un nom aussi prestigieux que polémique : Pedri. Le milieu du FC Barcelone incarne tout ce que le Real estime aujourd’hui lui manquer. Vision du jeu, intelligence tactique, capacité à jouer sous pression et à dicter le rythme, Pedri est la pierre angulaire du projet de Hansi Flick. Lorsqu’il est en pleine possession de ses moyens, il élève le niveau collectif du Barça et impose sa patte sur chaque rencontre.

Le FC Barcelone totalement serein

Évidemment, le président du Real Madrid sait que l’opération relève quasiment de l’utopie. Pedri est considéré comme intouchable au Camp Nou, symbole du présent et surtout de l’avenir blaugrana. La rivalité historique entre les deux clubs rend un transfert direct presque impensable. Mais à Madrid, rêver grand fait partie de l’ADN. À Valdebebas, personne n’ignore que ce dossier est extrêmement complexe. Mais le simple fait que le nom de Pedri circule en dit long sur les ambitions du Real. Pérez ne veut ni pansement ni solution temporaire. Il vise un milieu de terrain générationnel, capable de régner sur l’entrejeu pendant dix ans. Pendant ce temps, le FC Barcelone reste serein. Pedri est la star de Flick, le joueur autour duquel se construit le nouveau projet sportif. Son importance dans le vestiaire et son engagement envers le club catalan en font une pièce solidement verrouillée.