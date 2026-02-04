À LA UNE DU 4 FéV 2026
[06:00]ASSE Mercato : l’ombre d’Ekwah plane sur un détail caché du prêt de Soumahoro
[05:00]OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Rennes, une qualification rassurante et un sparring-partner parfait avant le PSG »
[23:30]RC Lens : Daniel Riolo minimise les Sang et Or et offre le titre au PSG
[23:05]OM – Stade Rennais (3-0) : les notes des Marseillais, qualifiés en quarts de la Coupe de France
[23:02]Albacete – FC Barcelone (1-2) : les Blaugrana éliminent la bête noire du Real Madrid
[22:16]ASSE : Kilmer Sports a perdu plus qu’un coach avec Horneland mais fonde de gros espoirs sur Montanier
[21:46]OL : Fonseca avoue une triste vérité, le PSG pointé du doigt
[21:15]PSG Mercato : après Dro au FC Barcelone, une recrue a été bouclée pour cet été (officiel)
[20:46]OM – Stade Rennais : le Vélodrome exprime sa colère avec des banderoles incendiaires
[20:28]OM – Stade Rennais : les compos de De Zerbi et Beye sont connues !
ASSE Mercato : l’ombre d’Ekwah plane sur un détail caché du prêt de Soumahoro

Par William Tertrin - 4 Fév 2026, 06:00
💬 Commenter
Aboubaka Soumahoro lors d'un match avec Hambourg.
L’ASSE, qui vient de terminer un mercato hivernal qui s’est activé dans les dernières heures, a récemment accueilli le jeune défenseur Aboubaka Soumahoro en prêt en provenance d’Hambourg. Un prêt avec option d’achat pour le défenseur central prometteur, dont les détails du contrat ont été révélés.

En effet, selon les informations partagées par TRIBUNE STÉPHANOISE, Aboubaka Soumahoro est arrivé en prêt du club allemand avec une option d’achat fixée à 5 millions d’euros. Contrairement à certaines rumeurs, cette option n’est pas automatique en cas de promotion en Ligue 1. L’ASSE devra expressément lever cette option avant le 15 juin 2026 pour conserver le défenseur central de 20 ans dans ses rangs.

Un scénario qui rappelle forcément le dossier Pierre Ekwah, dont l’option avait été levée à sa grande surprise le… 15 juin dernier à 16h57, soit trois minutes avant qu’elle n’expire. La suite, on la connaît, et il ne faudra pas que l’ASSE commette la même erreur.

Soumahoro, le renfort idéal ?

Né le 4 février 2005 à Paris, Aboubaka Soumahoro est un défenseur central gaucher mesurant 1,87 m, capable également d’évoluer comme arrière gauche ou milieu défensif. De nationalité française avec des origines ivoiriennes, il est international U20 avec l’équipe de France, où il compte 8 sélections et 1 but. Sa carrière a débuté dans les clubs formateurs parisiens : Chantiers Paris UA (2014-2015), VGA Saint-Maur (2015-2019), puis le Paris Saint-Germain (2019-2021) et le Paris FC (2021-2024). En février 2025, il a rejoint le Hambourg en Bundesliga pour un contrat courant jusqu’en juin 2029, avant d’être prêté à l’ASSE.

Du côté de Hambourg, le directeur sportif Claus Costa a expliqué ce prêt par la nécessité de garantir du temps de jeu au joueur : « Les perspectives de temps de jeu sont meilleures à Saint-Étienne que chez nous actuellement, et cela est essentiel pour son développement. » Ce renfort arrive à un moment clé pour Saint-Étienne, qui vise la montée en Ligue 1 malgré une période très compliquée. Soumahoro, décrit comme un « talentueux gaucher », va devoir apporter de la solidité à une défense trop fragile, désormais sous la houlette de Philippe Montanier

