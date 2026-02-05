À LA UNE DU 5 FéV 2026
Arabie saoudite : Karim Benzema démarre très fort avec Al-Hilal !

Par Laurent Hess - 5 Fév 2026, 22:30
Karim Benzema vient de frapper un grand coup en Arabie Saoudite. Pour sa toute première apparition sous les couleurs d’Al-Hilal, l’attaquant français a inscrit un triplé face à Al-Okhdood.

Débuts de rêve pour Benzema à Al-Hilal

Dès l’entrée sur la pelouse, le public sentait l’impatience. Pour ce premier match, Benzema figurait d’emblée dans le onze titulaire, attendant avec envie de débuter son aventure saoudienne. L’ancien joueur de l’OL et du Real Madrid n’a pas tardé à faire vibrer le stade en débloquant la situation à la 31e minute. Sur une action d’école, il profite d’un ballon glissé dans la surface pour ouvrir le score d’une subtile talonnade. Al-Hilal menait 1-0 et le ton de la soirée était donné : Benzema est venu pour briller.

Au retour des vestiaires, la machine Benzema continue de tourner à plein régime. À la 60e minute, bien servi par Malcom — l’ailier brésilien arrivé au club durant l’intersaison — il double la mise. L’appel parfait et la maîtrise du geste font mouche. Trois minutes plus tard, nouveau coup de tonnerre : sur une offrande d’Al-Dawsari, le Français n’a plus qu’à pousser le ballon au fond. Le tableau d’affichage affiche alors 3-0 pour Al-Hilal, Benzema vient de signer un triplé pour son premier match sous ses nouvelles couleurs. L’histoire aurait pu être encore plus belle. À la 70e, l’attaquant se crée une dernière occasion. Sa frappe envoie le ballon en direction du but, mais Malcom le devance sur la ligne et inscrit le quatrième but. Le quasi-quadruplé file entre les doigts de Benzema, qui sort malgré tout sous une ovation du public.

Un impact immédiat pour Al-Hilal

Ce triplé retentissant consacre l’arrivée de Karim Benzema comme le nouveau leader offensif d’Al-Hilal. Cette performance XXL illustre la portée symbolique de l’arrivée de Benzema : Al-Hilal frappe un premier grand coup et nourrit de nouvelles ambitions nationales et continentales. L’efficacité et la classe affichées par Benzema lors de ce premier match laissent rêveur quant à la suite. Capable d’élever le collectif dès ses premières minutes, KB9 envoie déjà le message d’un leader qui peut porter son nouveau club vers de nouveaux sommets. Et l’aider dans son duel avec Al-Nassr, la formation de Cristiano Ronaldo, dans la conquête du titre saoudien. Al-Ittihad peut déjà s’en mordre les doigts !

