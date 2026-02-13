FC Nantes : Kantari divise le vestiaire, la guerre interne explose chez les Canaris

Depuis sa nomination à la tête du FC Nantes à la mi‑décembre dernier, Ahmed Kantari fait face à une période très agitée sur et en dehors du terrain. Alors que les résultats en Ligue 1 ne suivent pas (une victoire seulement en six matches sous sa direction), certaines voix s’élèvent au sein du vestiaire et de l’entourage du club sur le manque de communication et de clarté tactique autour du projet sportif.

Des jeunes et des laissés‑pour‑compte qui s’interrogent

Selon L’Équipe, plusieurs joueurs, notamment jeunes du centre ou éléments récemment écartés du groupe professionnel, se seraient sentis tenus à l’écart sans explication claire du coach ou du staff. Des cas comme ceux de Tylel Tati, Bahmed Deuff ou encore Ignatius Ganago — certains envoyés en tribune ou non convoqués sans justification détaillée — alimentent les questionnements internes.

Cette frustration n’est pas strictement un sujet de supporters : elle remonte jusque dans le vestiaire, où plusieurs joueurs estiment que les consignes tactiques manquent parfois de précision, rendant difficile l’adaptation collective sur le terrain — notamment autour des mécanismes de pressing ou de construction du jeu qui apparaissent flous pour certains cadres comme pour des jeunes intégrés récemment.

Exemples concrets et réactions externes

L’un des exemples les plus visibles de ce malaise a été le départ précipité et controversé de Junior Mwanga, qui a annoncé son départ du club sur ses réseaux sociaux sans aucun communiqué officiel du FCN et alors même qu’il n’était plus régulièrement sélectionné. Les propos de Kantari après cette situation ont paru secs voire détachés : « si les joueurs décident de partir par eux‑mêmes, ça ne me concerne pas », avait‑il répondu aux médias, illustrant un certain décalage dans la gestion des situations humaines.

Des soutiens malgré tout

Malgré ces critiques internes, les cadres expérimentés du groupe – Lopes, Coquelin, Amian, Cozza – maintiennent leur confiance dans le projet de Kantari et relativisent les reproches sur la communication. Plus globalement, la direction sportive et la gouvernance du club — notamment Franck Kita — assurent être solidement derrière l’entraîneur, rejetant les comparaisons avec des cas passés comme celui de Raymond Domenech et affirmant que la priorité reste le maintien en Ligue 1 coûte que coûte plutôt que des stratégies « marketing autour des jeunes ».

Dans la course à la survie en Ligue 1, chaque décision prise depuis la Beaujoire est scrutée de près, et la capacité de Kantari à redonner une identité claire au groupe pourrait bien déterminer l’avenir sportif immédiat du club.