FC Nantes : un proche de Kita annonce un énorme changement !

Par Bastien Aubert - 17 Fév 2026, 10:31
💬 Commenter
Waldemar Kita (FC Nantes)
Gilles Favard, connu pour être un proche de la famille Kita, assure que du changement est attendu au FC Nantes à l’heure où Ahmed Kantari est fragilisé.

Le FC Nantes pourrait bientôt trembler. Alors qu’Ahmed Kantari traverse une période délicate, un message venu d’un proche du clan Kita vient jeter de l’huile sur le feu. Et pas n’importe lequel. Sur X, Gilles Favard, réputé très proche de la famille Kita, a lâché une phrase aussi courte qu’explosive : « Changement en vue du côté du FC Nantes. »

Kantari fragilisé

Un message qui n’a rien d’anodin dans le contexte actuel. Quand Favard parle du FC Nantes, c’est rarement pour occuper l’espace. Et son timing interpelle. Arrivé avec l’étiquette de solution interne crédible, Kantari voit sa position se fragiliser au fil des semaines. Résultats irréguliers, contenu poussif, climat tendu… La dynamique n’est pas en faveur du technicien. Dans un club historiquement instable sur le banc, le moindre frémissement prend rapidement des allures de séisme. Et à Nantes, les décisions peuvent tomber vite.

Kita prêt à trancher ?

Reste à savoir ce que recouvre exactement ce « changement » évoqué par Favard. Un ajustement dans le staff ? Un renforcement sportif ? Ou une décision radicale concernant l’entraîneur ? Connaissant la gouvernance du club et l’influence de Waldemar Kita, rien n’est à exclure. Quand le président du FC Nantes estime qu’un cycle est terminé, il n’hésite pas à agir. Une chose est sûre : le message envoyé n’a rien d’innocent. À Nantes, le compte à rebours est peut-être déjà lancé.

