À LA UNE DU 21 FéV 2026
[14:00]FC Barcelone Mercato : Flick a explosé en interne, une star du vestiaire en a fait les frais !
[13:35]ASSE : Davitashvili a mis un vent à Stassin sous le nez de Montanier
[13:19]FC Nantes : des investisseurs saoudiens et américains débarquent, Kita enfin ouvert à la vente ?
[13:10]RC Lens : deux problèmes émergent à Bollaert avant le choc contre Monaco
[13:05]PSG Mercato : Gavi, l’opération totalement dingue avec le FC Barcelone !
[12:58]OM Mercato : terminus pour Hojbjerg, son remplaçant est à Nice ! 
[12:31]PSG Mercato : Dembélé a déjà choisi son futur club, c’est du très lourd ! 
[12:07]FC Nantes : après Chelle, un ancien coach de l’ASSE prêt à remplacer Kantari en mode commando ! 
[11:41]OM : Pauline Gamerre présidente à l’unanimité, McCourt fait une annonce retentissante ! 
[11:21]Revue de presse : un nouveau Lensois affole le Mercato, Pinault reprend le pouvoir au Stade Rennais, Wahi plombe l’OGC Nice 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : après Chelle, un ancien coach de l’ASSE prêt à remplacer Kantari en mode commando ! 

Par Bastien Aubert - 21 Fév 2026, 12:07
💬 Commenter
Pascal Dupraz
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Si les Kita ne sont toujours pas alignés au sujet du coach du FC Nantes, certains remplaçants potentiels d’Ahmed Kantari.

Le FC Nantes tremble encore pour son banc. Alors que la situation autour d’Ahmed Kantari reste floue, un nom commence à circuler pour prendre le relais si les Kita s’accordent enfin : Pascal Dupraz. Réputé pour ses missions d’urgence, le technicien de 63 ans pourrait endosser le costume de pompier de service pour sauver les Canaris du spectre de la Ligue 2.

Une mission commando

Selon Emmanuel Merceron, « Pascal Dupraz se verrait bien réussir la mission commando du FC Nantes. » Ancien entraîneur d’Évian TG et passé par l’ASSE entre décembre 2021 et juin 2022, Dupraz a construit sa réputation sur sa capacité à remettre des clubs en ordre de marche dans des situations désespérées. Intensité, motivation, pragmatisme : son approche « mission sauvetage » pourrait être exactement ce dont le FC Nantes a besoin pour assurer son maintien en Ligue 1.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Les clés restent entre les mains des Kita

Tout dépend toutefois de l’alignement de Waldemar et Franck Kita. Pour l’instant, aucune décision n’a été prise pour remplacer Kantari, et le consensus n’est pas encore trouvé. Le timing est serré. Le prochain rendez-vous arrive dès demain à la Beaujoire contre Le Havre AC (17h15). Une rencontre cruciale pour le maintien, qui pourrait accélérer les choix stratégiques du FC Nantes. Le compte à rebours est lancé.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/02 : FC Nantes-Le Havre (23e journée de Ligue 1)

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot