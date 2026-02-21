Si les Kita ne sont toujours pas alignés au sujet du coach du FC Nantes, certains remplaçants potentiels d’Ahmed Kantari.

Le FC Nantes tremble encore pour son banc. Alors que la situation autour d’Ahmed Kantari reste floue, un nom commence à circuler pour prendre le relais si les Kita s’accordent enfin : Pascal Dupraz. Réputé pour ses missions d’urgence, le technicien de 63 ans pourrait endosser le costume de pompier de service pour sauver les Canaris du spectre de la Ligue 2.

Une mission commando

Selon Emmanuel Merceron, « Pascal Dupraz se verrait bien réussir la mission commando du FC Nantes. » Ancien entraîneur d’Évian TG et passé par l’ASSE entre décembre 2021 et juin 2022, Dupraz a construit sa réputation sur sa capacité à remettre des clubs en ordre de marche dans des situations désespérées. Intensité, motivation, pragmatisme : son approche « mission sauvetage » pourrait être exactement ce dont le FC Nantes a besoin pour assurer son maintien en Ligue 1.

Les clés restent entre les mains des Kita

Tout dépend toutefois de l’alignement de Waldemar et Franck Kita. Pour l’instant, aucune décision n’a été prise pour remplacer Kantari, et le consensus n’est pas encore trouvé. Le timing est serré. Le prochain rendez-vous arrive dès demain à la Beaujoire contre Le Havre AC (17h15). Une rencontre cruciale pour le maintien, qui pourrait accélérer les choix stratégiques du FC Nantes. Le compte à rebours est lancé.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/02 : FC Nantes-Le Havre (23e journée de Ligue 1)

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)