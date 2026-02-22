Le temps de jeu des joueurs formés au FC Nantes s’est considérablement réduit depuis quelques semaines. De quoi interroger avant le prochain mercato.

Le vent a tourné à la Jonelière. Il y a quatre mois, le FC Nantes affichait fièrement sa génération maison. Le 24 octobre face au Paris FC (2-1), cinq joueurs formés au club foulaient la pelouse : Tylel Tati (18 ans), Louis Leroux (20 ans), Herba Guirassy (19 ans), Dehmaine Tabibou (20 ans) et Bahmed Deuff (19 ans). Un symbole fort. Une identité retrouvée. Quatre mois plus tard ? Le tableau a radicalement changé.

La génération dorée mise sur la touche

Aujourd’hui, seul Tabibou tire encore son épingle du jeu au FC Nantes. Guirassy a perdu sa place de titulaire. Deuff a quitté le vestiaire pro et évoluait en réserve (N3) le week-end dernier. Tati et Leroux, pourtant remis de sa blessure à la cuisse, étaient en tribune à Monaco (1-3, le 13 février). Sur le terrain, les choix interrogent. Depuis que les jeunes ont été progressivement remplacés, la plus-value des recrues reste difficilement perceptible. Et les résultats ? Pas franchement meilleurs. Dans l’environnement nantais, L’Équipe affirme que le malaise est palpable.

Des décisions qui interrogent au FC Nantes

Les prolongations récentes de plusieurs jeunes rendaient pourtant le projet cohérent. Alors pourquoi les avoir conservés cet hiver si c’était pour les reléguer au second plan ? Pourquoi ne pas les prêter pour qu’ils accumulent du temps de jeu ? Le cas Tati cristallise toutes les tensions. Courtisé par Chelsea FC cet hiver, prêt à investir entre 30 et 34 millions d’euros avant de le prêter à RC Strasbourg Alsace pour le faire progresser, le défenseur de 18 ans est finalement resté à Nantes. Résultat : en Principauté, c’est Abakar Sylla qui lui a été préféré. Un joueur qui ne comptait qu’une minute en Ligue 1 cette saison en Alsace avant son arrivée… et qui a été fautif sur l’ouverture du score de l’ASM. Difficile, dans ces conditions, de ne pas nourrir des regrets.

Un Mercato déjà sous pression

L’effectif pléthorique crée même des situations absurdes : certains jeunes se retrouvent sur le côté lors des oppositions à 11 contre 11 à la Jonelière. Une image forte. Presque symbolique. La stratégie du FC Nantes est désormais scrutée. Identité locale ou pari sur l’expérience ? Valorisation des actifs ou gestion à court terme pour le maintien ? Le prochain mercato s’annonce brûlant. Et si le FCN ne clarifie pas rapidement sa ligne directrice, la fameuse génération dorée pourrait bien regarder ailleurs pour éclore.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/02 : FC Nantes-Le Havre (23e journée de Ligue 1)

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)