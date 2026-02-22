À LA UNE DU 22 FéV 2026
[15:00]OM : Beye, l’horrible clin d’oeil au Stade Rennais 
[14:30]Real Madrid Mercato : le coup bas de Mbappé au PSG pour Olise
[14:00]FC Barcelone Mercato : exit Alvarez, Flick a craqué sur ce goleador mexicain en feu ! 
[13:19]FC Nantes : Kantari maintenu jusqu’en fin saison, Franck Kita y pense !
[13:10]OL Mercato : Mbappé (Real Madrid) a détourné Endrick de l’OM !
[13:01]ASSE : en secret, Montanier a mis la main sur le sauveur de Stassin
[12:45]PSG Mercato : l’émir du Qatar dégaine une offre impossible à refuser pour Haaland 
[12:16]FC Nantes Mercato : Jorge Mendes débarque dans le vestiaire des Canaris, le premier effet est immédiat !
[11:50]Mercato : après Beye, l’OM et le Stade Rennais se déchirent pour un prodige adulé par le PSG ! 
[11:30]FC Barcelone Mercato : Harry Kane répond cash à l’intérêt du Barça
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : Kantari maintenu jusqu’en fin saison, Franck Kita y pense !

Par Bastien Aubert - 22 Fév 2026, 13:19
💬 Commenter
Ahmed Kantari (FC Nantes)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Si Ahmed Kantari présente un bilan famélique sur le banc du FC Nantes, Franck Kita ne serait pas contre l’idée de le maintenir jusqu’à la fin de la saison.

Ahmed Kantari poussé vers la sortie ? Hier, on a appris qu’un nom circulait avec insistance sur le banc du FC Nantes : Pascal Dupraz. L’ancien pompier de service du football français se verrait bien relever le défi nantais. En plus de cette information, Emmanuel Merceron a lâché une autre petite bombe : « Pascal Dupraz se verrait bien réussir la mission commando du FC Nantes. Il attend l’appel des Kita et il veut que ça se sache visiblement. Après attention, même si le père veut changer, il existe un monde dans lequel le fils garde Kantari quels que soient les résultats jusqu’à la fin de saison. »

Un bras de fer en interne ?

Le message est clair : Dupraz est prêt. Mais l’appel ne vient pas. La situation serait plus complexe qu’il n’y paraît. Si Waldemar Kita pourrait être tenté par un électrochoc, Franck Kita, lui, ne serait pas opposé à maintenir Ahmed Kantari jusqu’au bout. Un pari risqué. Car sportivement, le FC Nantes est en grande difficulté. Les résultats ne décollent pas, la dynamique est fragile, et la zone rouge menace. Maintenir Kantari reviendrait à miser sur la stabilité plutôt que sur un choc psychologique.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Un choix fort… et dangereux

Dans ce contexte brûlant, chaque décision compte. Changer d’entraîneur, c’est admettre l’échec. Le conserver, c’est assumer un cap et espérer un sursaut. Le temps presse. Les points valent de l’or. Et en coulisses, la réflexion est intense. Kantari ira-t-il au bout ? Ou Dupraz finira-t-il par recevoir l’appel tant attendu ? Au FC Nantes, l’incertitude est totale. Et la fin de saison s’annonce irrespirable avec un premier test décisif contre Le Havre à la Beaujoire (17h15).

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/02 : FC Nantes-Le Havre (23e journée de Ligue 1)

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot