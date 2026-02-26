Le Stade Rennais a accepté de résilier les contrats des trois adjoints du nouvel entraîneur de l’OM, Habib Beye. Ceux-ci pourront être sur le banc dimanche soir pour l’Olympico.

Nommé il y a huit jours sur le banc de l’Olympique de Marseille, Habib Beye a commencé son aventure phocéenne seul. Car ses trois adjoints, Sébastien Bichard, Yann Cavezza et Olivier Saragaglia, n’avaient toujours pas reçu leur notification de licenciement de la part du Stade Rennais. Une façon pour le club breton de se venger de la fin d’aventure tumultueuse avec son ancien entraîneur, celui-ci ayant tardé à donner son accord pour un licenciement, ce qui a bloqué l’arrivée de Franck Haise.

Libérés, ses trois adjoints ont pu signer avec l’OM

Mais selon RMC, tout est réglé ! Sébastien Bichard, Yann Cavezza et Olivier Saragaglia ont signé leur contrat avec l’Olympique de Marseille. Ils pourront être sur le banc, dimanche, pour l’Olympico. Cette présence familière va forcément aidé Beye car les trois arrivants connaissent sa méthodologie et ses attentes par cœur. Depuis huit jours, l’ancien défenseur collaborait avec Jacques Abardonado et d’autres adjoints encore liés au club mais, forcément, il fallait que toutes ces personnes apprennent à se connaître.

Après une première rencontre extrêmement décevante, à Brest (0-2), Habib Beye va réellement pouvoir commencer son aventure à l’OM, avec un staff qu’il a choisi et après un stage à Marbella destiné à faire connaissance. Il n’y aura plus d’excuses contre Lyon, dimanche, et Toulouse, mercredi. Deux rencontres qui seront autant de tournants pour la suite de la saison.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France