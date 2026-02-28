Demain soir, l’OL sera au Vélodrome pour y disputer l’Olympico. Une rencontre que Corentin Tolisso assure adorer jouer et qu’il a déjà remportée à plusieurs reprises. Il a donné la recette pour battre l’OM.

Demain soir, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais se retrouvent pour un nouvel épisode de l’Olympico, devenu au fil des années l’une des affiches les plus attendues du football français. Si le Paris Saint-Germain domine financièrement la Ligue 1, la rivalité entre Marseille et Lyon conserve une intensité particulière, alimentée par des ambitions similaires et des confrontations souvent spectaculaires.

Au Stade Vélodrome, l’ambiance s’annonce électrique. L’OM, en difficulté depuis plusieurs semaines, joue gros face à un OL installé sur le podium et déterminé à confirmer sa supériorité actuelle.

Un match aller cruel pour Marseille

La première confrontation de la saison reste dans toutes les mémoires. À Lyon, l’OM avait rapidement été réduit à dix après l’expulsion de CJ Egan-Riley, sanctionné pour une faute en position de dernier défenseur sur Malick Fofana. Dominateurs pendant une grande partie de la rencontre, les Lyonnais avaient toutefois dû patienter jusqu’aux derniers instants pour trouver la faille.

Le dénouement avait été cruel pour Marseille, avec un but contre son camp de Leonardo Balerdi dans les arrêts de jeu. Cette action avait marqué le début d’une série noire pour la défense marseillaise, souvent punie dans les ultimes secondes des matches.

Corentin Tolisso prêt pour « ce type de match »

À la veille du choc, le capitaine lyonnais Corentin Tolisso a affiché son enthousiasme dans un entretien accordé au Progrès. « Je joue au foot pour vivre ce type de match », a confié le milieu international, parfaitement conscient de l’importance symbolique et sportive de ce rendez-vous.

Malgré l’avance de cinq points de l’OL sur Marseille, Tolisso refuse toute forme de relâchement : « On a la chance d’être troisièmes avec cinq points d’avance sur l’OM. C’est toujours mieux de les avoir, mais il ne faut pas que ça change grand-chose, il faut faire comme si l’on était à égalité, et ne pas baisser de pied. »

Pour Lyon, l’enjeu est double : consolider sa place sur le podium et porter un coup supplémentaire au moral d’un rival direct.

Lyon confiant malgré les absences

Les Gones abordent ce déplacement avec confiance, malgré plusieurs absences importantes, notamment celles de Lukas Sulc, Diego Moreira ou encore Malick Fofana. Certes, la défaite récente à Strasbourg (1-3) a rappelé que l’équipe n’était pas invincible, mais la dynamique globale reste positive.

Sous la houlette de leur staff, les Lyonnais ont retrouvé une stabilité et une efficacité qui leur permettent d’envisager sereinement ce déplacement dans l’un des stades les plus hostiles du championnat.

Marseille sous pression et en quête de rebond

La situation est bien différente du côté marseillais. L’OM reste sur quatre matches sans victoire en Ligue 1 et traverse une période agitée, marquée par un changement d’entraîneur et des tensions en coulisses. Cette instabilité sportive et institutionnelle pèse sur les performances de l’équipe, qui peine à retrouver sa solidité et sa confiance.

Devant son public, Marseille n’aura pourtant pas d’autre choix que de réagir. Une victoire permettrait de relancer la course au podium et de rétablir une dynamique positive. Une défaite, en revanche, pourrait creuser un écart difficile à combler et accentuer encore la crise.

Un tournant dans la course à l’Europe

Au-delà du prestige, cet Olympico pourrait avoir des conséquences majeures sur la hiérarchie du championnat. Lyon veut confirmer son statut de candidat crédible à la Ligue des champions, tandis que Marseille joue une partie de sa crédibilité.

Dans un Vélodrome bouillant, l’intensité promet d’être maximale. Car dans ce type de confrontation, la forme du moment compte parfois moins que l’orgueil, la rivalité et la capacité à répondre présent sous pression.

Le calendrier de fin de saison de l’OL

01/03 : OM-OL (24e journée de Ligue 1)

05/03 : OL-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : OL-Paris FC (25e journée de Ligue 1)

12/03 : 8es de finale aller de l’Europa League

15/03 : Le Havre-OL (26e journée de Ligue 1)

19/03 : 8es de finale retour de l’Europa League

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

20/05 : Finale de l’Europa League

23/05 : Finale de Coupe de France