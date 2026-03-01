FC Nantes – PSG : les supporters nantais explosent contre le report, Luis Enrique leur répond

Le décalage du duel PSG-Nantes, voulu pour ménager le club parisien avant Chelsea, fait grincer des dents à Nantes. Les fans montent au créneau, Luis Enrique assume pleinement.

Le calendrier bousculé pour laisser respirer le PSG

La Ligue 1 rebat ses cartes : la confrontation entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes, prévue mi-mars lors de la 26e journée, est finalement repoussée à la semaine du 20 avril. Cette décision vise à offrir une fenêtre idéale au PSG, qui disputera sa double confrontation européenne face à Chelsea (11 et 17 mars) en huitièmes de finale de Ligue des champions. Avec cette pause, le club parisien espère aborder ce grand rendez-vous avec un effectif plus frais et toutes ses chances pour défendre son titre européen.

La colère monte chez les supporters nantais

Côté nantais, la pilule ne passe pas. Par la voix du Collectif Supporters Nantais, les fans affichent leur exaspération face à ce qu’ils vivent comme une injustice répétée : « Nous avons appris avec stupéfaction le report… décidé dans le seul but de favoriser le PSG. L’exception devient habitude : les clubs français doivent servir les intérêts du PSG. » Ils rappellent qu’un report similaire avait déjà touché les Canaris l’an dernier, estimant que « les instances du football français ont choisi de servir les intérêts du PSG » au détriment de la lutte acharnée de Nantes pour le maintien. Les supporteurs exigent une prise de position claire de la direction contre ce qu’ils qualifient de « sacrifice du club au bénéfice exclusif d’un autre. »

Les enjeux sportifs : Paris vise l’Europe, Nantes la survie

Pour Paris, ce délai supplémentaire offre un atout de taille avant d’affronter Chelsea et de rêver à une nouvelle finale européenne. Luis Enrique pourra compter sur une équipe au repos, et Nantes, de son côté, affrontera le printemps en pleine urgence, actuellement à la 17e place du championnat et concerné en priorité par la lutte pour le maintien.

Luis Enrique salue le report, Nantes réclame plus d’équité

Interrogé après la victoire parisienne au Havre samedi soir (1-0), Luis Enrique ne cache pas sa satisfaction : « C’est très positif », glisse le coach espagnol, qui rappelle la responsabilité du PSG de représenter la France au plus haut niveau. Pour lui, chaque détail compte pour briller en Europe. Mais en Pays de la Loire, le report en pleine semaine d’avril est vu comme un coup dur supplémentaire, risquant de désavantager Nantes dans un calendrier déjà périlleux.

Polémique en France comme en Angleterre

La décision détonne aussi en dehors des frontières. Ancien attaquant anglais, Peter Crouch pointe du doigt des privilèges dont ne bénéficient jamais les clubs de Premier League : « Jamais l’Angleterre n’accepterait ça ! » Ce fossé entre les méthodes françaises et la rigueur du football anglais entretient une rivalité et une réflexion profonde sur l’équité sportive et la gestion des équipes engagées en Coupes d’Europe.

Un débat de fond relancé avant une fin de saison brûlante

Le débat reste ouvert : faut-il continuer d’avantager les clubs engagés en Ligue des champions au risque de fragiliser le reste du championnat ? Une certitude : pour Nantes et ses fans, ce report sera difficile à digérer, et la bataille pour le maintien s’annonce encore plus électrique.