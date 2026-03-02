À LA UNE DU 2 MAR 2026
[23:08]Un ancien de l’OL et du RC Lens fait chuter le Real Madrid, le FC Barcelone s’envole en tête de la Liga !
[23:00]OM Mercato : Longoria a laissé échapper un buteur à 60 M€ !
[22:30]OM : la victoire contre l’OL entachée d’un gros coup dur pour Habib Beye
[22:00]ASSE : les Ultras font passer un nouveau message très clair à Kilmer Sports
[21:40]FC Nantes : Pierre Ménès se sert d’Abline pour dynamiter Kantari et Kita, les supporters applaudissent !
[21:20]OM : ce qui attend l’Olympique de Marseille sans la Ligue des champions
[21:00]Le Real Madrid fait une grande annonce sur la blessure de Kylian Mbappé !
[20:40]Stade Rennais : terrible coup dur et gros casse-tête en vue pour Franck Haise !
[20:20]PSG : une spirale inquiétante se confirme, le signal d’alarme est tiré !
[19:50]OM : énorme menace sur Marseille, McCourt monte au créneau, pression maximale sur Beye !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : la victoire contre l’OL entachée d’un gros coup dur pour Habib Beye

Par Laurent Hess - 2 Mar 2026, 22:30
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

L’OM a battu l’OL (3-2) hier soir mais Habib Beye pourrait avoir perdu un de ses hommes en forme dans la bataille…

En s’imposant face à l’Olympique Lyonnais (3-2) dans un Olympico électrique, l’OM a relancé totalement la course à la Ligue des champions. Quatrième au classement, le club marseillais revient à seulement deux points de Lyon, troisième. Mais derrière l’euphorie, un coup dur pourrait tout changer.

Quinten Timber contraint de sortir

Titulaire dans l’entrejeu, Quinten Timber a vécu une soirée contrastée. Le milieu néerlandais s’est démis l’épaule en pleine rencontre. Habib Beye l’a confirmé en conférence de presse : «Quinten (Timber), ce n’est pas du coaching, il s’est démis l’épaule. On lui a remis mais la douleur était importante. C’est l’épaule, quand ça bouge, ça peut faire très mal très vite, donc on verra. » Des mots prudents. Mais qui traduisent une vraie inquiétude.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Une blessure qui peut traîner et pénaliser l’OM

Une épaule luxée peut parfois se régler rapidement. Mais elle peut aussi fragiliser durablement l’articulation. Même si l’épaule a été repositionnée immédiatement, la douleur persistante évoquée par Habib Beye laisse planer le doute. À ce stade, aucun calendrier de retour n’a été communiqué.

L’OM n’a pas publié de communiqué officiel. Le staff attend les examens complémentaires.

Timber, déjà indispensable à l’OM

Arrivé cet hiver en provenance de Feyenoord, Quinten Timber s’est imposé très vite à Marseille. Volume de jeu. Impact physique. Projection vers l’avant. Il est devenu l’un des hommes forts du milieu marseillais. Sa possible absence tombe au pire moment. Habib Beye avait trouvé un équilibre dans son entrejeu. Perdre Timber maintenant serait un vrai casse-tête.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)
07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)
13/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)
22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)
12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)
19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)
22/04 : Demi-finales de Coupe de France
26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

OMOL

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OL, OM