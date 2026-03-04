Buteur après le doublé de Lucas Stassin à Pau, Joshua Duffus confirme qu’il est le joueur le plus décisif de l’ASSE cette saison.

L’ASSE reste sur quatre victoires et peut sereinement rêver de ligue 1 en fin de saison. C’est un fait : la dynamique est excellente depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc des Verts. Un autre fait est avéré : Joshua Duffus est l’élément le plus décisif de l’équipe cette saison. Face à Pau, il a inscrit le but qui suit le doublé de Lucas Stassin, rappelant à tous sa capacité à peser immédiatement sur le jeu. Les chiffres sont impressionnants : Duffus est décisif toutes les 58 minutes en Ligue 2, que ce soit par un but ou une passe décisive. Un ratio exceptionnel pour un joueur encore en phase de post-formation et qui n’a pas encore la maturité tactique des cadres. Malgré un temps de jeu inférieur à celui de certains titulaires, son efficacité brute est incontestable. Chaque apparition transforme la défense adverse en cible potentielle, et son impact rapide en fait un atout stratégique pour les matches où le banc doit peser.

Stassin, toujours précieux

Derrière Duffus, Zuriko Davitashvili se distingue par sa régularité, avec une action décisive toutes les 130 minutes. Mais son profil reste celui d’un joueur de « coups » : capable d’explosions individuelles, il peine parfois à stabiliser ses performances sur le long terme. Pour Stassin, la statistique brute le place plus loin, avec une action décisive toutes les 161 minutes. Mais lorsque l’on intègre les penalties obtenus – un indicateur clé de son influence dans la surface – son ratio grimpe à une action décisive toutes les 131 minutes. Stassin ne se contente pas de marquer : il fixe, provoque, et force les défenses adverses à commettre des fautes, confirmant ainsi son rôle de buteur inamovible aux yeux de Montanier.

Un duo qui fait rêver de la Ligue 1

Montanier n’a pas tari d’éloges pour Stassin, mais reconnaît la montée en puissance de Duffus. Cette complémentarité offre à l’ASSE une flexibilité offensive précieuse : un joueur capable de frapper rapidement et fort, l’autre qui structure l’attaque et influence la surface. Si le championnat réserve encore des surprises, les Verts peuvent compter sur un tandem offensif redoutable. La semaine dernière, on rappellera enfin que les supporters de l’ASSE avaient clairement affiché leur préférence pour voir le Belge titulaire devant le Jamaïcain.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2