Pronostic OL – RC Lens : le choc des quarts décidé aux tirs au but ?

Voici l’analyse complète du quart de finale de la Coupe de France entre l’OL et le RC Lens, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

C’est le choc de ces quarts de finale de la Coupe de France. L’Olympique Lyonnais reçoit ce jeudi (21h10) le RC Lens pour une place en demi-finale de la compétition. Avec l’élimination prématurée du Paris Saint-Germain, Lyon et le RCL apparaissent comme les principaux favoris à la victoire finale.

Coupe de France – OL vs RC Lens

Jeudi 5 mars 2026 · 21h10 · Groupama Stadium

OL : profiter de l’avantage du terrain

L’OL aborde ce quart avec l’objectif de faire un pas décisif vers le dernier carré de la compétition. Mais après 13 victoires consécutives toutes compétitions confondues, les Gones viennent d’enchaîner deux défaites de rang face au RC Strasbourg (3-1), puis contre l’OM (2-3).

Pour l’emporter, Lyon pourra compter sur l’avantage du terrain et pourra s’appuyer sur un effectif expérimenté et équilibré, capable de combiner maîtrise du ballon et transitions rapides. La pression d’être favori à domicile devra toutefois être gérée avec sérieux, et les hommes de Paulo Fonseca devront éviter les erreurs individuelles qui pourraient coûter cher face à un adversaire organisé comme Lens.

RC Lens : surfer sur son exceptionnelle saison

Le RC Lens arrive à Lyon avec des certitudes dans le jeu et une dynamique solide en championnat. Deuxième de Ligue 1 derrière le PSG, Lens fait preuve cette saison d’une régularité impressionnante et d’une cohésion collective qui en font l’un des meilleurs clubs français du moment.

Les Sang et Or ont souvent montré qu’ils savaient gérer les phases à élimination directe, en maintenant une organisation rigoureuse sans renier leurs qualités offensives. Leur capacité à progresser rapidement vers l’avant et à exploiter les espaces sur contre‑attaque pourrait poser des problèmes aux Lyonnais si ces derniers ne parviennent pas à verrouiller le milieu de terrain.

Dans une rencontre de Coupe où chaque erreur peut coûter cher, Lens cherchera à imposer son pressing, à rester compact en défense et à punir la moindre erreur adverse, s’appuyant sur un collectif bien rodé et des individualités capables de faire basculer un match.

Les confrontations récentes

Les duels récents entre l’OL et Lens sont souvent disputés, avec un léger avantage pour les Lensois dernièrement.

Sur les 10 dernières rencontres :

OL : 3 victoires

Lens : 4 victoires

Nuls : 3

Lors de leur premier affrontement cette saison, l’OL s’était imposé à Bollaert (1-0) grâce à un but de Georges Mikautadze. C’était lors de la première journée de championnat, le 16 août dernier.

Les compos probables

La compo probable de l’OL : Descamps – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico, Abner- Tessmann, Morton, Tolisso – Endrick, Yaremchuk.

Absents : Nuamah, Fofana, Mangala, Kluivert, Moreira, Sulc (blessés).

La compo probable du RC Lens : Risser – Celik, Ganiou, Sarr – Abdulhamid, Thomasson, Bulatovic, Udol – Thauvin, Saïd – Edouard.

Absents : Gradit, Gurtner, Antonio, Baidoo, Aguilar, Saint-Maximin (blessés).

Les joueurs à suivre

Pour l’OL

Corentin Tolisso : Buteur lors des trois derniers matchs de l’OL, l’ancien joueur est en forme internationale. En plus d’être décisif devant le but, il est un leader naturel dans l’entrejeu lyonnais : il gère le tempo du jeu, décroche pour orienter les attaques et apporte de la stabilité à l’équipe.

Pour Lens

Mamadou Sangaré : Buteur lors du dernier match de championnat face au RC Strasbourg (1-1), le Malien est un élément clé du milieu lensois pour récupérer les ballons et lancer les transitions, ce qui peut poser des problèmes à l’OL si Lens parvient à imposer son intensité.

Les tendances de cotes et marchés : l’OL légèrement favori

Issue Bookmaker Cote Tendance Victoire OL (1) Unibet 2,39 Stable Match nul (X) Unibet 3,32 Stable Victoire Lens (2) Unibet 2,65 Stable

Probabilités implicites approximatives :

OL : 42 %

Nul : 30 %

Lens : 38 %

Les bookmakers favorisent légèrement Lyon grâce à l’avantage du terrain et à l’expérience du club dans les matches à élimination directe. Lens, outsider, devra faire preuve de discipline et saisir chaque opportunité pour espérer créer la surprise.

Notre pronostic du match OL – Lens

Match nul et les deux équipes marquent : L’opposition s’annonce équilibrée. Lyon peut avoir la maîtrise territoriale, mais Lens possède assez d’impact et de projection rapide pour répondre. Un scénario où chaque équipe trouve la faille paraît crédible.

L’opposition s’annonce équilibrée. Lyon peut avoir la maîtrise territoriale, mais Lens possède assez d’impact et de projection rapide pour répondre. Un scénario où chaque équipe trouve la faille paraît crédible. Total de buts < 3,5 : Même si le rythme devrait être soutenu, la tension d’un match de coupe peut rendre les deux blocs plus prudents dans les moments clés. On peut donc imaginer un score animé, sans forcément basculer dans un festival offensif.

Scores possibles :

1-1 : Un duel intense, avec deux équipes qui se neutralisent malgré plusieurs temps forts de chaque côté.

: Un duel intense, avec deux équipes qui se neutralisent malgré plusieurs temps forts de chaque côté. 2-2 : Match ouvert, transitions rapides, et efficacité offensive des deux camps.

: Match ouvert, transitions rapides, et efficacité offensive des deux camps. 1-2 : Lens réalise un coup en exploitant parfaitement les espaces laissés par Lyon en fin de rencontre.

Dans ce duel entre l’Olympique Lyonnais et le RC Lens, la qualification pourrait donc se jouer aux tirs au but.