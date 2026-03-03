FC Barcelone Mercato : Deco fonce sur un bourreau de l’OM, de l’OL et du RC Lens

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Le FC Barcelone fait partie des clubs qui suivent de très près Joaquin Panichelli, le buteur argentin du RC Strasbourg.

Le FC Barcelone prépare activement son mercato estival. Et selon TNL, un nom revient avec insistance dans les bureaux catalans : Joaquin Panichelli. À 23 ans, l’attaquant du RC Strasbourg est la sensation de la saison en Ligue 1. Et ses performances n’ont pas échappé à Deco, déterminé à renforcer le secteur offensif du Barça.

Panichelli récent bourreau des cadors de Ligue 1

Ces dernières semaines, Panichelli a frappé fort.

Un but contre le RC Lens

Un but face à l’Olympique Lyonnais

Un but contre l’Olympique de Marseille

Trois affiches, trois réalisations.

À dix journées de la fin, l’Argentin affiche déjà 16 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Une régularité qui impressionne, d’autant plus qu’il s’impose comme le leader offensif d’un Strasbourg ambitieux. Puissant, mobile, efficace dans la surface, Panichelli coche beaucoup de cases recherchées par les grands clubs européens.

Le Barça prépare l’après-Lewandowski

Au FC Barcelone, l’anticipation est devenue une priorité. Robert Lewandowski arrive en fin de contrat et la direction sportive travaille déjà à sa succession.

Deco veut injecter du sang neuf, avec un profil capable d’incarner l’avenir de l’attaque blaugrana. Panichelli, jeune mais déjà performant dans un championnat exigeant, apparaît comme une option crédible.

Son profil rappelle ces attaquants sud-américains capables de s’adapter rapidement aux exigences tactiques européennes.

Une concurrence féroce

Mais le Barça n’est pas seul sur le dossier. Selon TNL, plusieurs cadors européens sont positionnés :

AC Milan

Aston Villa

Chelsea FC

Chelsea, via son consortium BlueCo, serait même particulièrement actif pour devancer la concurrence.

La bataille s’annonce intense, d’autant que la cote du Strasbourgeois grimpe semaine après semaine.Du côté du RC Strasbourg, difficile d’imaginer conserver longtemps un joueur aussi courtisé. Si aucune offre officielle n’a encore filtré, un départ cet été semble de plus en plus probable.