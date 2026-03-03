À LA UNE DU 3 MAR 2026
[17:10]Real Madrid : énorme coup dur pour Rodrygo !
[17:00]FC Barcelone Mercato : Deco fonce sur un bourreau de l’OM, de l’OL et du RC Lens
[16:30]Real Madrid : Rüdiger risque gros après son agression, le FC Barcelone jubile !
[16:00]PSG Mercato : c’est fini pour ce gardien parisien, départ acté vers l’étranger !
[15:30]FC Nantes : les Canaris en mode commando avant Angers, Kantari veut imiter Kombouaré !
[15:00]OM : pluie de mauvaises nouvelles pour Habib Beye avant Toulouse !
[14:50]RC Lens : pluie de mauvaises nouvelles avant Lyon… sauf pour Robin Risser !
[14:37]Pronostic OL – RC Lens : le choc des quarts décidé aux tirs au but ?
[14:20]PSG, OM Mercato : c’est confirmé pour Joël Ordoñez à Paris !
[13:55]ASSE : c’est confirmé après l’IA, les Verts foncent droit vers la Ligue 1 ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone Mercato : Deco fonce sur un bourreau de l’OM, de l’OL et du RC Lens

Par Laurent Hess - 3 Mar 2026, 17:00
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Le FC Barcelone fait partie des clubs qui suivent de très près Joaquin Panichelli, le buteur argentin du RC Strasbourg.

Le FC Barcelone prépare activement son mercato estival. Et selon TNL, un nom revient avec insistance dans les bureaux catalans : Joaquin Panichelli. À 23 ans, l’attaquant du RC Strasbourg est la sensation de la saison en Ligue 1. Et ses performances n’ont pas échappé à Deco, déterminé à renforcer le secteur offensif du Barça.

Panichelli récent bourreau des cadors de Ligue 1

Ces dernières semaines, Panichelli a frappé fort.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite
  • Un but contre le RC Lens
  • Un but face à l’Olympique Lyonnais
  • Un but contre l’Olympique de Marseille

Trois affiches, trois réalisations.

À dix journées de la fin, l’Argentin affiche déjà 16 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Une régularité qui impressionne, d’autant plus qu’il s’impose comme le leader offensif d’un Strasbourg ambitieux. Puissant, mobile, efficace dans la surface, Panichelli coche beaucoup de cases recherchées par les grands clubs européens.

Le Barça prépare l’après-Lewandowski

Au FC Barcelone, l’anticipation est devenue une priorité. Robert Lewandowski arrive en fin de contrat et la direction sportive travaille déjà à sa succession.

Deco veut injecter du sang neuf, avec un profil capable d’incarner l’avenir de l’attaque blaugrana. Panichelli, jeune mais déjà performant dans un championnat exigeant, apparaît comme une option crédible.

Son profil rappelle ces attaquants sud-américains capables de s’adapter rapidement aux exigences tactiques européennes.

Une concurrence féroce

Mais le Barça n’est pas seul sur le dossier. Selon TNL, plusieurs cadors européens sont positionnés :

  • AC Milan
  • Aston Villa
  • Chelsea FC

Chelsea, via son consortium BlueCo, serait même particulièrement actif pour devancer la concurrence.

La bataille s’annonce intense, d’autant que la cote du Strasbourgeois grimpe semaine après semaine.Du côté du RC Strasbourg, difficile d’imaginer conserver longtemps un joueur aussi courtisé. Si aucune offre officielle n’a encore filtré, un départ cet été semble de plus en plus probable.

FC BarceloneOLOMRC LensRC Strasbourg

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, OL, OM, RC Lens, RC Strasbourg