Martin Satriano métamorphosé en Liga, son régime secret intrigue l’OL et le RC Lens

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

La renaissance de Martin Satriano ne passe pas inaperçue en Espagne. L’attaquant uruguayen, prêté par l’Olympique Lyonnais, brille actuellement sous les couleurs du Getafe CF.

Auteur d’un superbe but lors de la victoire contre le Real Madrid (1-0), lundi soir en Liga, le joueur de 25 ans a été l’un des grands artisans du succès madrilène. Une performance qui confirme sa montée en puissance depuis son arrivée en Espagne.Mais derrière cette transformation, un détail intrigue : son régime alimentaire très particulier.

Un nouveau départ en Liga

Arrivé à Getafe lors du mercato hivernal, Satriano a rapidement retrouvé du temps de jeu et de la confiance. En seulement quelques semaines, il a déjà marqué autant de buts en Liga que durant son passage en Ligue 1 avec les Gones.

Titulaire lors des sept matches possibles depuis janvier, l’attaquant enchaîne les minutes et semble enfin trouver sa place dans un collectif qui lui correspond mieux.

Un contraste frappant avec ses passages à Lyon et au RC Lens, où il n’avait jamais réellement réussi à s’imposer.

Le rôle clé du jeûne intermittent

Selon les révélations du quotidien Marca, Satriano suit un protocole nutritionnel très spécifique. Son nutritionniste, Javier Fernández Ligero, explique que l’attaquant pratique le jeûne intermittent depuis son arrivée en Espagne.

Cette méthode, utilisée par certains sportifs de haut niveau, consiste à alterner des périodes de jeûne et d’alimentation contrôlée.

L’objectif ?

améliorer la masse musculaire

gagner en explosivité

éviter la sensation de lourdeur pendant les matches

Le spécialiste assure que cette approche permet à l’Uruguayen d’être plus agile et plus dynamique sur le terrain.

Une préparation alimentaire très précise

Au-delà du jeûne intermittent, Satriano suit également un programme nutritionnel détaillé avant les rencontres.

Le joueur limite notamment :

les glucides

le gluten

Mais surtout, il consomme une préparation énergétique assez originale avant les matches.

Selon son nutritionniste, il s’agit d’une bouillie composée de protéines en poudre et de crème de riz.

« Mélangée à des protéines, elle procure un regain d’énergie explosif et évite les coups de fatigue pendant les matchs », explique Javier Fernández Ligero.

Cette crème de riz se trouve d’ailleurs… au rayon alimentation pour bébés dans les supermarchés.

Une motivation retrouvée

Pour le nutritionniste espagnol, la transformation de Satriano ne tient pas seulement à l’alimentation. L’Uruguayen affiche également une motivation exceptionnelle.

Il raconte notamment que l’attaquant l’a contacté plusieurs jours avant un match pour obtenir son plan nutritionnel complet, preuve de son implication totale dans sa préparation.

Un état d’esprit qui semble porter ses fruits.

Des regrets pour Lens et Lyon ?

En France, les supporters de l’OL et du RC Lens peuvent légitimement s’interroger. Pourquoi cette version de Satriano n’est-elle jamais apparue lors de ses passages en Ligue 1 ?

À Getafe, l’attaquant semble enfin libéré. Entre confiance retrouvée, temps de jeu régulier et préparation physique optimisée, tous les ingrédients sont réunis pour relancer sa carrière.

Et si cette métamorphose se confirme, Satriano pourrait bien redevenir un attaquant très convoité sur le marché européen.