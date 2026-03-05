ASSE : Un Marseillais réclame le retour des Verts en Ligue 1 !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

En pleine tournée pour son spectacle, l’humoriste marseillais Redouane Bougheraba a vécu un moment aussi inattendu que drôle avec un supporter de l’AS Saint-Étienne. Sur scène, l’artiste a reçu un cadeau particulier : une écharpe des Verts. Une attention qui a immédiatement donné lieu à une séquence hilarante… et à un joli message pour le club stéphanois.

Une écharpe des Verts offerte en plein spectacle

Habitué à improviser avec son public, Redouane Bougheraba n’a pas manqué de rebondir lorsqu’un fan lui a offert une écharpe de l’AS Saint-Étienne pendant son spectacle.

Surpris, l’humoriste a d’abord joué le jeu avec son sens de la répartie :

« J’aime bien Allez les Verts. Une écharpe… ils sont gentils avec moi. Faut la mettre ? »

Mais fidèle à son humour provocateur, il a immédiatement enchaîné avec une punchline qui a déclenché les rires dans la salle :

« Je suis allergique. Je ne porte pas d’écharpe, je ne peux pas. C’est ma religion, c’est haram ! »

Une blague évidemment prise au second degré par le public présent.

Un hommage à l’ambiance mythique de Geoffroy-Guichard

Après la plaisanterie, l’humoriste marseillais a finalement reconnu la beauté du geste et la ferveur des supporters stéphanois.

« Non mais elle est belle celle-là. En vrai je peux la mettre. »

Surtout, il n’a pas manqué de saluer l’atmosphère unique du Stade Geoffroy-Guichard, souvent surnommé le Chaudron.

« On ne va pas se mentir, c’est l’une des meilleures ambiances en France. »

Un compliment qui parlera forcément aux fans de l’ASSE, réputés pour être parmi les plus passionnés du football français.

Un message pour le retour de l’ASSE en Ligue 1

Mais au-delà de l’humour, Redouane Bougheraba a aussi glissé un message sincère concernant l’absence des Verts dans l’élite.

« Faut revenir en Ligue 1, vous nous manquez. »

Pour lui, le championnat de France perd une partie de son âme sans l’AS Saint-Étienne dans la cour des grands. Et l’humoriste, supporter de l’Olympique de Marseille, en a profité pour glisser une petite pique pleine d’autodérision :

« À chaque fois on joue contre Monaco, on dirait qu’on joue contre nous-mêmes. »

Une séquence déjà virale

Ce type d’interaction spontanée est devenu l’une des signatures de Redouane Bougheraba. L’humoriste adore transformer les moments imprévus avec son public en séquences mémorables… souvent partagées massivement sur les réseaux sociaux.

Et ce clin d’œil à l’AS Saint-Étienne ne devrait pas passer inaperçu auprès des supporters des Verts, toujours fiers de l’ambiance du Stade Geoffroy-Guichard.

Reste désormais au club stéphanois de faire le nécessaire sur le terrain pour retrouver la Ligue 1… et offrir à nouveau au football français l’une de ses atmosphères les plus mythiques.