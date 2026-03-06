Pronostic OL – Paris FC : Lyon doublé par l’OM ?

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Voici l’analyse complète du match de la 25e journée de Ligue 1 entre l’OL et le Paris FC, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après une série de 13 victoires consécutives toutes compétitions confondues, l’Olympique Lyonnais traverse actuellement une période plus difficile. Les Gones restent sur deux défaites de rang en championnat et sur une élimination aux tirs au but face au RC Lens (2-2, 4-5 tab) en quart de finale de la Coupe de France. Lyon reste malgré tout troisième au classement au moment de recevoir ce dimanche (20h45) le Paris FC, en match de clôture de la 25e journée de Ligue 1. En cas de contre-performance face aux Francilies et de victoire de l’OM plus tôt dans le week-end face à Toulouse, les Lyonnais prendraient leur troisième place au profit des Marseillais.

Ligue 1 – OL vs Paris FC

Dimanche 8 mars 2026 · 20h45 · Groupama Stadium

OL : l’heure de la réaction à la maison

Après une série exceptionnelle, Lyon a connu un passage à vide, mais les performances restent fringantes à domicile. Devant leurs supporters, les Gones ont souvent montré une capacité à remettre la machine en marche rapidement après des contre‑performances.

L’animation offensive lyonnaise possède des joueurs capables de faire la différence dans les petits espaces, et la richesse du collectif permet à l’OL de varier ses options offensives. Ce match contre une équipe du Paris FC plus modeste constitue une occasion parfaite pour renouer avec la victoire.

Paris FC : dans l’inconnu à l’extérieur

Le Paris FC, bien que solide dans certaines performances, reste une équipe qui peine à imposer son jeu à l’extérieur contre des formations plus techniques et mieux organisées. Sa capacité à résister 90 minutes loin de ses bases est souvent mise à l’épreuve lorsque l’adversaire monte en intensité.

Face à des Lyonnais revanchards, le PFC devra être très discipliné tactiquement et chercher des opportunités en contre, mais la mission s’annonce compliquée.

Les confrontations récentes

Il n’y a eu que sept confrontations dans l’histoire entre l’OL et le Paris FC, avec un léger avantage pour les Lyonnais.

L’historique de ces rencontres :

OL : 3 victoire

Paris FC : 2 victoires

Matchs nuls : 2

Lors du match aller, les deux équipes se sont quittés sur un match nul spectaculaire (3-3).

Les compos probables

La compo probable de l’OL : Greif – Hateboer, Mata, Niakhaté, Abner – Tessmann, Morton, Tolisso – Nartey – Endrick, Yaremchuk.

Absents : Nuamah, Fofana, Sulc, Moreira, Kluivert (blessés).

Incertain : Maitland-Niles (blessé).

La compo probable du Paris FC : Trapp – Camara, Mbow, Coppola, Sangui – Lees-Melou, Marchetti – Ikoné, Munetsi, Simon – Immobile.

Absents : Riou, Hamel, Alakouch, Gueye, Traoré, Chergui (blessés, reprise), De Smet, Otavio, Kebbal (suspendus).

Incertains : Kolodziejczak, Geubbels, M. Lopez (écartés).

Les joueurs à suivre

Pour l’OL

Roman Yaremchuk : L’attaquant ukrainien a récemment inscrit son premier but sous le maillot lyonnais contre le RC Lens, montrant qu’il commence à trouver ses repères dans l’équipe. Rapide et puissant dans la surface, il peut faire la différence sur les centres et les ballons en profondeur, et sera déterminant pour débloquer la défense du Paris FC.

Pour le Paris FC

Marshall Munetsi : Le milieu défensif zimbabwéen a été buteur lors des deux derniers matchs et apparaît comme un véritable dynamiteur du jeu du Paris FC. Sa capacité à se projeter vers l’avant et à marquer des buts importants en fait un joueur à surveiller de près, capable de mettre Lyon en difficulté sur contre-attaque ou coup de pied arrêté.

Les tendances de cotes : OL logiquement favori

Issue Bookmaker Cote Tendance Victoire OL (1) Unibet 1,64 Stable Match nul (X) Unibet 3,98 Stable Victoire Paris FC (2) Unibet 5,05 Stable

Probabilités implicites approximatives :

OL : 61 %

Match nul : 25 %

Paris FC : 20 %

Les bookmakers donnent logiquement l’Olympique Lyonnais favori pour cette rencontre, en raison de son niveau global supérieur, de son effectif plus complet, et de son statut de prétendant au podium.

Notre pronostic pour OL – Paris FC

Victoire de l’OL : Lyon devrait s’imposer devant son public, d’autant plus qu’il s’agit d’une opportunité de repartir de l’avant après deux revers consécutifs.

: Lyon devrait s’imposer devant son public, d’autant plus qu’il s’agit d’une opportunité de repartir de l’avant après deux revers consécutifs. Plus de 1,5 but pour Lyon : probable si l’OL impose sa supériorité offensive.

Scores possibles

2‑0 pour Lyon : scénario le plus plausible, Lyon domine mais reste concentré.

: scénario le plus plausible, Lyon domine mais reste concentré. 3‑1 pour Lyon : si le match s’ouvre davantage.

: si le match s’ouvre davantage. 1‑1 : si le Paris FC surprend et parvient à tenir jusqu’à la fin.

Ce choc oppose une équipe lyonnaise en quête de réaction à un Paris FC ambitieux mais moins armé à l’extérieur. L’OL devrait logiquement reprendre sa marche en avant devant son public.