FC Nantes : Kantari annonce du très lourd pour Angers mais ravive un douloureux souvenir

À la veille du derby entre le FC Nantes et Angers SCO, le coach Ahmed Kantari était présent en conférence de presse.

Dimanche dernier, le FC Nantes s’est sabordé et a perdu un point précieux dans la course au maintien. Sur la pelouse du LOSC, les Canaris tenaient le match nul, mais ont craqué dans les derniers instants sur un but de Nathan Ngoy après un corner mal négocié.

Désormais, un match importantissime s’annonce contre Angers dans le derby ce samedi (17h) à la Beaujoire. Ahmed Kantari a d’ailleurs voulu remobiliser ses troupes avec un stage cette semaine à Arzon (Morbihan), et le coach nantais était présent ce vendredi en conférence de presse… avec de bonnes nouvelles.

Un groupe au complet

En effet, aucun absent n’est à déplorer, même si le club a eu « quelques bobos à gérer dans la semaine « . De plus, Kelvin Amian est de retour de suspension. Devant les médias, Kantari a notamment évoqué le match aller perdu 4-1 sur la pelouse du SCO, qui était d’ailleurs le premier match officiel de Kantari sur le banc.

« Ce derby à venir contre le SCO d’Angers, il est surtout important vu notre classement et notre opération maintien. Le match aller (la défaite 4-1), c’est un très mauvais souvenir, je l’ai encore en travers de la gorge », a-t-il confié, dans des propos rapportés sur le compte X de ICI Loire Océan.