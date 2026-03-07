Recrue phare du mercato hivernal, le milieu offensif du FC Nantes Rémy Cabella (35 ans) n’apporte pas la plus-value espérée.

Rémy Cabella a été ovationné lors de son entrée en jeu face au LOSC (0-1), mais l’accueil chaleureux provenait des supporters nordistes, rappelant ses performances passées entre 2022 et 2025. Pour la deuxième fois consécutive, il n’était pas titulaire au FC Nantes, comme face au Havre AC (2-0) la semaine précédente.

Son entraîneur, Ahmed Kantari, explique : « Rémy peut largement jouer dans ce système-là (5-3-2), que ce soit dans les deux joueurs de devant ou dans les trois du milieu, parce qu’il a un gros volume de jeu, une grosse capacité à répéter les efforts. Il a enchaîné six titularisations. C’est un joueur qui nous fait aimer le foot, mais il faut aussi parfois lui donner un peu de fraîcheur pour qu’il revienne encore plus fort. »

Kantari justifie ses choix tactiques

Depuis son arrivée au FC Nantes, Cabella a été aligné dans trois systèmes différents (4-2-3-1, 3-4-3, 5-4-1) et à plusieurs postes : à droite, à gauche et dans l’axe. Kantari précise : « On l’a sursollicité et on l’a un peu émoussé. Rémy est un joueur exceptionnel, mais c’est avant tout une personne exceptionnelle. Il est totalement investi, dans l’esprit. De l’extérieur, vous regardez forcément ses prestations sur le terrain, mais il a une importance énorme dans le groupe. »

L’importance du collectif et du contexte au FC Nantes

Le coach du FC Nantes souligne que la performance individuelle de Cabella dépend de la capacité du groupe à combiner autour de lui : « Il a besoin de mouvement autour de lui, parce qu’il a la capacité à trouver les dernières et les avant-dernières passes. Il a donc besoin de joueurs offensifs qui lui demandent des choses et des joueurs au milieu qui veulent combiner avec lui. C’est un joueur qui respire le foot. » Le FC Nantes, actuellement relégable, doit tirer le meilleur parti de son milieu offensif pour espérer remonter au classement et sécuriser son maintien. Il passe par une victoire contre Angers à La Beaujoire (17h).

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)