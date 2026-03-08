L’arrivée d’un milieu de terrain de très haut niveau est une priorité pour le Real Madrid cet été mais ce ne devrait pas être Vitinha (PSG).

Parti pour vivre une deuxième saison très décevante, le Real Madrid se prépare à frapper fort cet été. Le principal poste visé est un milieu de terrain, capable de faire office premier relanceur. Dans l’absolu, la Maison Blanche aimerait attirer Vitinha mais le PSG refuse de lâcher le Portugais. Et ce dernier a récemment avoué qu’il serait idiot de quitter un club et une ville où lui comme sa famille se sentent bien. Le Real Madrid explore donc d’autres pistes et semble avoir trouvé une oreille attentive dans le nord de l’Angleterre.

Mac Allister parti pour quitter Liverpool cet été ?

Mais pas à Manchester City, même si l’intérêt pour Rodri existe bel et bien. C’est à Liverpool que se trouve le joueur ciblé et qui, visiblement, ne serait pas contre un billet pour Madrid. Lors d’une interview au média argentin Win Win, l’ancien joueur de Boca Carlos Mac Allister a révélé que son fils Alexis, qui joue chez les Reds depuis 2024, « ne négocie pas pour une prolongation de contrat ». Il n’y a pas urgence puisque le champion du monde est sous contrat jusqu’en 2028. Mais ce qui est important, c’est que son paternel, tout en prenant soin de dire que son rejeton est heureux en Angleterre, a répondu « Personne ne sait ce qu’il peut se passer » à la question de savoir s’il pourrait partir cet été.

Parmi les milieux de ce profil, Alexis Mac Allister est l’un des meilleurs en circulation. Si Vitinha et Joao Neves semblent au-dessus techniquement, l’Argentin est plus fort dans l’impact physique, lui qui joue en Premier League depuis janvier 2020. Sa cote est de 85 M€ sur Transfermarkt. Mac Allister a sûrement marqué des points en inscrivant l’unique but du match entre Liverpool et le Real Madrid (1-0) cette saison en Champions League…

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid

11/03 : Real Madrid – Manchester City (8e de finale de la Champions League)

14/03 : Real Madrid-Elche (28e journée de Liga)

17/03 : Manchester City – Real Madrid (8e de finale de la Champions League)

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League