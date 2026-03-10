Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Et si l’on connaissait déjà les prochains champions de France jusqu’à la fin du siècle ? L’IA Gemini s’est prêtée au jeu des prédictions et a dressé la liste des futurs vainqueurs de la Ligue 1 jusqu’en 2100. Plusieurs grands clubs sont annoncés au sommet, dont l’OM, le PSG ou encore le RC Lens… mais aussi l’ASSE et le FC Nantes.

L’IA imagine le futur du football français et ça décoiffe ! L’outil d’intelligence artificielle Gemini s’est amusé à projeter l’évolution du football français sur plusieurs décennies. En analysant les dynamiques sportives, économiques et structurelles des clubs, l’IA a établi une projection des futurs champions de France jusqu’en 2100. Dans ce scénario futuriste, plusieurs clubs historiques devraient retrouver les sommets dans les prochaines années.

Le RC Lens décrocherait ainsi un titre de champion de France dans deux ans seulement. L’OM suivrait peu après, avec un sacre annoncé dans trois ans, tandis que l’AS Monaco retrouverait également le sommet du football français dans quatre ans. Plus loin dans la projection, l’OL renouerait avec la gloire nationale dans environ neuf ans, confirmant le retour progressif des grandes institutions du championnat.

Rennes et Nice enfin récompensés ?

Selon cette projection, d’autres clubs ambitieux pourraient également inscrire leur nom au palmarès de la Ligue 1. Le Stade Rennais serait ainsi promis à devenir champion de France dans les prochaines décennies, récompensant un projet sportif solide et une progression constante ces dernières années. Même destin pour l’OGC Nice, également annoncé comme futur vainqueur du championnat.

L’IA se montre en revanche plus prudente concernant le Paris FC. Le club francilien pourrait bien atteindre les sommets, mais cela demanderait davantage de temps selon les projections. Plus étonnant encore, certains clubs inattendus apparaissent dans cette liste futuriste. Le FC Lorient est ainsi annoncé champion de France… en 2086. Une projection lointaine mais qui montre à quel point le football peut évoluer sur plusieurs décennies.

L’ASSE et le FC Nantes promis à un retour au sommet

Pour les supporters stéphanois, la prédiction a de quoi faire rêver. Actuellement en Ligue 2, l’ASSE pourrait retrouver les sommets du football français selon Gemini. L’IA annonce en effet un sacre des Verts en… 2051. Même scénario pour le FC Nantes.

Le club des bords de l’Erdre devrait patienter encore quelques décennies mais finirait lui aussi par retrouver le trône du football français, avec un titre annoncé en 2057. Bien sûr, ces projections restent théoriques et relèvent surtout de l’exercice de style. Mais elles ont le mérite d’alimenter l’imaginaire des supporters et de rappeler qu’en football, l’histoire peut toujours réserver de grandes surprises.

