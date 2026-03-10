OL Mercato : Fonseca a flashé sur un serial buteur bien connu en Ligue 1, l’OM est fou de rage

En vue du retour d’Endrick au Real Madrid cet été, l’OL et Paulo Fonseca ont flashé sur un serial buteur bien connu en Ligue 1. Ce qui pourrait bien rendre l’OM fou de rage…

Le mercato estival s’annonce déjà agité du côté de l’Olympique Lyonnais. Selon plusieurs informations venues d’Italie, le club rhodanien aurait activé une piste très ambitieuse pour renforcer son attaque : celle de l’international canadien Jonathan David. Une cible qui ne laisse pas indifférent… notamment du côté de Marseille.

Fonseca rêve de retrouver Jonathan David

D’après la presse italienne, l’OL surveille attentivement la situation de Jonathan David afin de renforcer son secteur offensif la saison prochaine. L’entraîneur lyonnais Paulo Fonseca apprécie particulièrement le profil du buteur canadien, qu’il a bien connu lorsqu’il évoluait au LOSC.

Auteur de nombreuses saisons prolifiques en Ligue 1, l’ancien Lillois reste considéré comme un serial buteur capable de faire franchir un cap offensif à Lyon (109 buts en 232 matchs à Lille). Dans l’esprit des dirigeants lyonnais, il pourrait même incarner le successeur idéal du jeune prodige brésilien Endrick dans l’effectif. Mais sur le papier, l’opération s’annonce particulièrement compliquée.

Une opération financièrement très lourde pour Lyon

Actuellement sous contrat avec la Juventus FC jusqu’en 2030, Jonathan David dispose d’un statut important en Italie, même s’il ne connaît pas la même réussite qu’en France (7 buts en 38 matchs). La Vieille Dame réclamerait entre 25 et 30 millions d’euros pour envisager un transfert. Un montant déjà élevé pour un OL toujours en phase de reconstruction financière. Mais un prêt pourrait être envisageable, même si la Juve préfère du cash.

Mais le principal obstacle reste le salaire du joueur. En Italie, l’ancien attaquant du LOSC percevrait près de 11 millions d’euros annuels, un niveau largement supérieur aux standards lyonnais. À titre de comparaison, les plus gros salaires actuels du vestiaire lyonnais sont presque deux fois inférieurs, ce qui obligerait David à consentir un effort financier majeur pour envisager un retour en Ligue 1.

L’OM pourrait enrager sur ce dossier

Ce possible retour en France pourrait également provoquer quelques tensions du côté de la Canebière. En effet, l’OM suivait également le buteur canadien et a déjà envisagé de tenter sa chance sur ce dossier.

Le club marseillais voyait en lui une recrue offensive capable de renforcer son attaque, et plusieurs rumeurs évoquaient même une relance du dossier lors du prochain mercato. Si l’OL venait finalement à convaincre la Juventus et le joueur, le rival rhodanien pourrait griller la priorité à l’OM, ce qui ne manquerait pas d’alimenter la rivalité entre les deux clubs.

Un dossier encore très loin d’être bouclé

Pour l’instant, cette piste reste au stade de l’étude. Entre les exigences financières de la Juventus, le salaire du joueur et la concurrence potentielle d’autres clubs européens, l’opération s’annonce complexe pour Lyon. Mais une chose est sûre : le profil de Jonathan David séduit fortement Paulo Fonseca, qui verrait d’un très bon œil le retour de son ancien buteur en Ligue 1.

Et si l’OL réussissait ce coup sur le marché des transferts, ce serait un signal fort envoyé à la concurrence… et peut-être une énorme frustration pour Marseille.