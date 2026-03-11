À LA UNE DU 11 MAR 2026
OM Mercato : un énorme directeur sportif se libère et fait déjà rêver les supporters marseillais ! 

Par Bastien Aubert - 11 Mar 2026, 16:00
💬 Commenter
Edu Gaspar
Si l’OM attend la fin de saison pour nommer un remplaçant à Medhi Benatia à la tête de la direction sportive, un cador est désormais libre et pourrait plaire à la direction.

Un poste clé bientôt vacant…  L’OM attend la fin de saison pour nommer un remplaçant à Medhi Benatia à la tête de sa direction sportive. Mais un cador du football mondial vient de se libérer et pourrait séduire la direction marseillaise : Edu Gaspar.

Edu, un CV qui impressionne

Ancien milieu de terrain d’Arsenal et de Valence, Edu est surtout connu pour son passage remarquable chez les Gunners où il a occupé avec un certain succès les postes de directeur technique puis directeur sportif entre novembre 2022 et novembre 2024. Selon l’insider Marwan Belkacem, Edu pourrait bien faire l’affaire à Marseille : « L’OM recherche un directeur sportif, indépendamment de sa compétence, il a un CV qui peut lui permettre de postuler ici. »

Libre et disponible

D’après Matteo Moretto, Edu Gaspar a en effet été récemment démis de ses fonctions de directeur mondial du football à Nottingham Forest. Son statut de libre sera officialisé dans les prochains jours, ce qui ouvre la voie à un possible retour dans un club de Ligue 1 ambitieux comme l’OM. Après Belkacem, les supporters marseillais semblent conquis par son profil de dénicheur de stars et de prospects. À surveiller à l’approche de l’été…

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

