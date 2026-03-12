À LA UNE DU 12 MAR 2026
FC Nantes : les Kita donnent le coup de grâce pour Kombouaré

Par William Tertrin - 12 Mar 2026, 21:40
💬 Commenter
Antoine Kombouaré, l'entraîneur du FC Nantes
Alors qu’un retour d’Antoine Kombouaré avait été évoqué pour remplacer Kantari, un nouveau démenti est tombé.

Le FC Nantes traverse une nouvelle zone de turbulences cette saison. Après les passages successifs de Luis Castro puis de Ahmed Kantari, le club nantais a décidé de rappeler un visage bien connu des supporters : Vahid Halilhodžić. À 73 ans, le technicien franco-bosnien reprend les commandes des Canaris avec une mission claire : sauver l’équipe d’une relégation en Ligue 2.

Cependant, en coulisses, plusieurs rumeurs ont circulé ces dernières semaines concernant d’autres pistes étudiées par la direction nantaise.

Nantes dément une approche pour Kombouaré

Selon des informations de L’Équipe, les dirigeants nantais auraient envisagé un retour d’Antoine Kombouaré pour remplacer Ahmed Kantari. L’ancien entraîneur des Canaris, qui a connu deux passages en tant qu’entraîneur du FCN, a finalement choisi de poursuivre sa carrière au Paris FC.

Le club de Loire-Atlantique a toutefois fermement démenti ces informations auprès du quotidien sportif. Les Kita affirment ne pas avoir activé de piste pour remplacer Kantari avant la défaite du week-end dernier contre Angers SCO (0-1), un résultat qui a précipité le changement d’entraîneur. Un démenti avait d’ailleurs déjà été évoqué par Emmanuel Merceron.

La famille Kita aurait également sondé Stéphane Moreau, actuel entraîneur des U19 du club. Cette option interne aurait été envisagée avant que les dirigeants ne privilégient finalement un profil expérimenté pour tenter de redresser la situation sportive.

Vahid Halilhodžić, le pari de l’expérience

Le choix s’est finalement porté sur Vahid Halilhodžić, déjà passé sur le banc nantais lors de la saison 2018-2019. L’ancien sélectionneur du Maroc n’avait plus entraîné depuis plusieurs années mais connaît parfaitement la maison jaune et verte, où il a également marqué l’histoire comme joueur dans les années 1980.

Sa mission s’annonce toutefois périlleuse : le club pointe actuellement à la 17e place de Ligue 1, en pleine lutte pour le maintien. Avec seulement quelques matches restants au calendrier, le technicien bosnien devra rapidement trouver la bonne formule pour relancer une équipe en grande difficulté.

