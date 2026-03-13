PSG : Chevalier reçoit un précieux soutien estampillé RC Lens pour l’équipe de France

Victime de la montée en puissance de Matvey Safonov au PSG, Lucas Chevalier peut trembler pour sa place en équipe de France. Mais un de ses coéquipiers en sélection et ancien rival lors des derbys entre le RC Lens et le LOSC l’a rassuré.

Alors que Didier Deschamps s’apprête à dévoiler sa première liste de 2026 pour les matches amicaux contre le Brésil et la Colombie, l’attention se porte sur Lucas Chevalier, gardien du PSG, qui traverse une période délicate, privé de temps de jeu.

Face à cette situation, Brice Samba, ancien portier du RC Lens avec près de 100 matchs joués et actuel gardien du Stade Rennais, n’hésite pas à lui apporter un soutien public et réfléchi, soulignant à la fois les difficultés rencontrées et le potentiel du jeune gardien.

Un soutien franc et sincère

Interrogé sur la possibilité de passer devant le gardien formé au LOSC dans la hiérarchie des Bleus, Samba reste mesuré : « Ça, je ne sais pas, il faut d’abord demander au coach Deschamps, c’est juste que moi je serai au service du groupe, et là où on me mettra, je prendrai. Avec Lucas, on a discuté dernièrement, c’est vrai que ce n’est pas facile, son cas, parce qu’on aspire tous à jouer. C’est un très grand bosseur, bien sûr, il n’espérait pas passer une saison comme celle-ci. Après, c’est quelqu’un qui a beaucoup confiance en lui, et on a tous eu cette période-là dans notre carrière, j’ai envie de dire, où il faut apprendre les choses, les digérer, les accepter, surtout, et repartir au travail, tout simplement, parce qu’on n’en a pas le choix, on a un coach, c’est lui qui décide. »

Samba insiste ensuite sur le potentiel de Chevalier : « En tout cas pour Lucas, je ne suis pas très inquiet pour lui, il va rebondir très vite. Il est aussi dans un club exposé à 1000 %, ce n’est pas facile. Les petites erreurs qu’il faisait peut-être à Lille, ce sont peut-être les mêmes à Paris, mais c’est beaucoup plus exposé. Après, il est encore très jeune et je sais qu’il a un très grand et bel avenir devant lui. »

Une reconnaissance importante pour Chevalier

Ces paroles prennent un poids particulier pour Chevalier, qui doit composer avec la concurrence et le manque de minutes de jeu au PSG. Le soutien de Samba, gardien expérimenté et ancien Lensois, souligne l’importance de la patience et du travail pour les jeunes joueurs exposés à de fortes attentes.

Samba, qui connaît la pression du haut niveau et l’exigence des clubs et de l’équipe nationale, rappelle à Chevalier que la confiance, le travail et la résilience sont essentiels pour rebondir et rester dans la course pour l’équipe de France. Sachant que, pour remplacer Chevalier dans le groupe restreint de gardiens, le nom de… Robin Risser est évoqué, lui qui est l’actuel portier du RC Lens.