OL : la compo très étonnante de Fonseca pour affronter Le Havre

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Voici la compo de l’OL pour affronter Le Havre dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1.

Ce dimanche, l’OL se déplace au Havre pour la 26e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo assez étonnante alignée par Paulo Fonseca, qui doit composer avec une cascade d’absents. Le Portugais a fait le choix fort d’aligner Rémy Descamps dans les buts, avec une défense à trois autour de Moussa Niakhaté, Nicolás Tagliafico et Tanner Tessmann repositionné plus bas. Sur les côtés, Hans Hateboer et Abner animent les couloirs, tandis que Orel Mangala est titulaire au milieu de terrain. Coup d’envoi à 17h15 au stade Océane.

La compo de l’OL

Descamps – Hateboer, Tessmann, Niakhaté, Tagliafico, Abner – Mangala, Morton, Tolisso (cap) – Endrick, Karabec.