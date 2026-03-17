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FRANCE

Real Madrid : déjà une rechute pour Mbappé ?

Par Raphaël Nouet - 17 Mar 2026, 17:16
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Kylian Mbappé au milieu de ses partenaires du Real Madrid lors d'un entraînement sur la pelouse de Manchester City.
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Le dernier entraînement du Real Madrid ne s’est pas très bien passé pour Kylian Mbappé, qui a grimacé en se touchant son genou droit douloureux…

Hier soir, le petit monde du Real Madrid était très optimiste concernant Kylian Mbappé. L’attaquant français, absent depuis quasiment un mois (défaite à Pampelune le 21 février), a fait le voyage jusqu’à Manchester avec le reste de son équipe. Alvaro Arbeloa a déclaré en conférence de presse que son retour était imminent et la presse espagnole a relevé que Mbappé était parti en dernier de l’entraînement sur la pelouse de l’Etihad Stadium. Tous les feux étaient au vert, à tel point que certains s’imaginaient Arbeloa titulariser l’ancien Parisien face aux Citizens.

Il a grimacé et s’est tenu le genou après une course

Mais El Chiringuito a jeté un sacré froid lors de son émission du soir. Toujours à l’affut des moindres faits et gestes des joueurs, l’émission a relevé une grimace de Kylian Mbappé lors d’une course pendant l’échauffement. Il s’est également tenu le genou douloureux après cela avant de sautiller pour le mettre à l’épreuve. S’il a terminé la session normalement, il semble en tout cas qu’il ne soit pas tout à fait guéri de cette inflammation d’un tendon qui lui pourrit la vie depuis plusieurs semaines. Sa coupure de presqu’un mois a permis de réduire la douleur mais pas de la faire disparaître…

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Cette information d’El Chiringuito est-elle exagérée ? On le saura sur les coups de 19h30-20h, quand la compo du Real Madrid pour affronter Manchester City tombera. Ou éventuellement vers 22h30, dans les derniers instants de la partie, quand Arbeloa pourrait faire rentrer sa star. Si jamais Kylian Mbappé reste sur le banc toute la rencontre, on saura qu’il a rechuté…

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid

17/03 : Manchester City – Real Madrid (8e de finale de la Champions League)
22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)
05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)
07/04 : Quart de finale aller de la Champions League
12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)
14/04 : Quart de finale retour de la Champions League
19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)
22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)
13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)
17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)
24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)
30/05 : Finale de la Champions League

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