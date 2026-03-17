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OM : un premier signal positif en vue du choc face au LOSC

Par Raphaël Nouet - 17 Mar 2026, 21:52
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M. Bastien lors du match entre l'OM et le RC Lens.
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La direction nationale de l’arbitrage a désigné Benoît Bastien pour diriger le choc entre l’OM et le LOSC dimanche au Vélodrome. Cette saison, le sifflet réussit plutôt bien aux Phocéens.

Au vu des antécédents et des dernières déclarations d’Olivier Létang, le choc entre l’OM et le LOSC promet d’être électrique. Les relations entre dirigeants des deux clubs sont exécrables et pas sûr que le départ de Pablo Longoria de son poste de président de l’OM ait arrangé les choses. Même s’il s’est mis en retrait depuis quelques matches, Medhi Benatia a eu un sérieux accrochage avec Létang il y a un an et la différence de sanction entre les deux hommes n’a fait qu’exacerber les tensions.

M. Bastien a dirigé 2 matches de l’OM cette saison, 2 victoires

En plus de cette rivalité entre les dirigeants, ce choc présente un vrai enjeu sportif. L’OM doit gagner pour conserver sa 3e place et creuser l’écart sur l’OL, le LOSC doit aussi s’imposer pour tenter de recoller aux quatre premières places. Les deux formations sont distantes de cinq points. Pour arbitre un tel match, il faut un arbitre expérimenté et la direction nationale de l’arbitrage a décidé de miser sur Benoît Bastien. Une bonne chose pour l’OM, qui a gagné ses deux matches avec lui cette saison, à Auxerre (1-0) et surtout contre Lens (3-1).

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Le LOSC, lui, n’a eu à faire qu’une seule fois à M. Bastien cette saison, c’était en première partie de saison face au PSG (1-1). Depuis le début de sa carrière en Ligue 1, le Vosgien a dirigé deux OM-Lille, pour une victoire phocéenne (2-0 en 2016-17) et un nul (1-1 en 2015-16), à chaque fois au Vélodrome. Plutôt un bon signe pour l’OM !

Le calendrier de fin de saison de l’OM

13/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)
22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)
12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)
19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)
26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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