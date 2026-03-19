À LA UNE DU 19 MAR 2026
[07:30]PSG, RC Lens : entre Chevalier et Risser, Deschamps aurait fait son choix
[07:00]Une ancienne piste de l’OM, suivie par le Real Madrid, s’offre… au FC Barcelone
[06:30]Pronostic OGC Nice – PSG : Paris peut-il assommer le RC Lens pour le titre ?
[06:00]ASSE : un gardien des Verts a rempilé ! 
[05:30]Pronostic ASSE – Annecy : une victoire des Verts pour effacer la déroute du match aller ?
[05:00]OM Mercato : Jonathan David doit-il être une priorité en cas de Ligue des Champions ?
[00:00]OM, RC Lens, OGC Nice : les clichés de la nouvelle famille Clauss enflamment la toile 
[22:57]Champions League : le PSG, le FC Barcelone et le Real Madrid connaissent leur futur adversaire
[21:57]FC Barcelone : premiers examens rassurants pour les 2 blessés, le Real Madrid ne peut en dire autant
[21:33]OM : les Winners confirment les pires craintes de Létang (LOSC) !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Une ancienne piste de l’OM, suivie par le Real Madrid, s’offre… au FC Barcelone

Par Raphaël Nouet - 19 Mar 2026, 07:00
💬 Commenter
Kees Smit saluant les supporters de l'AZ à la fin d'un match.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Le jeune milieu néerlandais Kees Smit (20 ans), qui brille avec l’AZ et était dans le viseur de l’OM il y a un an et demi avant d’être dans celui du Real Madrid aujourd’hui, ne rêve que du FC Barcelone.

A l’été 2024, l’Olympique de Marseille avait pris des renseignements sur un jeune milieu néerlandais totalement inconnu, Kees Smit. Mais Medhi Benatia et Pablo Longoria avaient préféré miser sur des joueurs expérimentés comme Pierre-Emile Hojbjerg pour relancer l’équipe après une saison complètement ratée. La chance des Phocéens est passée car Smit a continué de progresser, confirmant les promesses placées très tôt en lui. A tel point que, désormais, la moitié de la Premier League et surtout le Real Madrid s’intéressent sérieusement à lui.

« J’aimais vraiment regarder le Barça quand j’étais petit »

Mais le joueur de l’AZ a une destination de rêve et elle ne se situe ni en Angleterre, ni dans la capitale espagnole. C’est Barcelone. Dans une interview pour Supergaande sur YouTube, le milieu a déclaré : « J’aimais vraiment regarder le Barça quand j’étais petit, j’ai grandi en regardant Iniesta ou Messi jouer, ce sont mes deux références. Jouer en Liga serait génial. J’adore le soleil, j’en ai assez de jouer sous autant de froid et de pluie, alors j’aimerais aller jouer en Espagne ». En novembre, sur ESPN, Smit avait déjà déclaré que son rêve était de jouer à Barcelone.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Hélas pour lui, entre Pedri, Frenkie De Jong, Marc Casado et Marc Bernal sans compter Eric Garcia qui peut dépanner, il y a du monde à son poste ! Pas sûr que le FC Barcelone se penche sur son cas, même si le Néerlandais est très talentueux.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

18/03 : FC Barcelone-Newcastle (8es de finale de la Champions League)
22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)
05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)
07/04 : Quart de finale aller de la Champions League
12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)
14/04 : Quart de finale retour de la Champions League
19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)
22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)
13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)
17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)
24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)
30/05 : Finale de la Champions League

FC BarceloneOMReal Madrid

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, OM, Real Madrid