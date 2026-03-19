Le jeune milieu néerlandais Kees Smit (20 ans), qui brille avec l’AZ et était dans le viseur de l’OM il y a un an et demi avant d’être dans celui du Real Madrid aujourd’hui, ne rêve que du FC Barcelone.

A l’été 2024, l’Olympique de Marseille avait pris des renseignements sur un jeune milieu néerlandais totalement inconnu, Kees Smit. Mais Medhi Benatia et Pablo Longoria avaient préféré miser sur des joueurs expérimentés comme Pierre-Emile Hojbjerg pour relancer l’équipe après une saison complètement ratée. La chance des Phocéens est passée car Smit a continué de progresser, confirmant les promesses placées très tôt en lui. A tel point que, désormais, la moitié de la Premier League et surtout le Real Madrid s’intéressent sérieusement à lui.

« J’aimais vraiment regarder le Barça quand j’étais petit »

Mais le joueur de l’AZ a une destination de rêve et elle ne se situe ni en Angleterre, ni dans la capitale espagnole. C’est Barcelone. Dans une interview pour Supergaande sur YouTube, le milieu a déclaré : « J’aimais vraiment regarder le Barça quand j’étais petit, j’ai grandi en regardant Iniesta ou Messi jouer, ce sont mes deux références. Jouer en Liga serait génial. J’adore le soleil, j’en ai assez de jouer sous autant de froid et de pluie, alors j’aimerais aller jouer en Espagne ». En novembre, sur ESPN, Smit avait déjà déclaré que son rêve était de jouer à Barcelone.

Hélas pour lui, entre Pedri, Frenkie De Jong, Marc Casado et Marc Bernal sans compter Eric Garcia qui peut dépanner, il y a du monde à son poste ! Pas sûr que le FC Barcelone se penche sur son cas, même si le Néerlandais est très talentueux.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

18/03 : FC Barcelone-Newcastle (8es de finale de la Champions League)

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League