Pronostic OGC Nice – PSG : Paris peut-il assommer le RC Lens pour le titre ?

Voici l’analyse complète du match de la 27e journée de Ligue 1 entre l’OGC Nice et le PSG, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après deux semaines sans jouer en championnat en raison du report de son match face au FC Nantes, le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue 1. Quatre jours après leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions aux dépens de Chelsea, les Parisiens se déplacent ce samedi (21h) sur la pelouse de l’OGC Nice afin de consolider leur place de leader.

Ligue 1 – OGC Nice vs PSG

Samedi 21 mars 2026 · 21h · Allianz Riviera

OGC Nice : s’appuyer sur l’expérience du terrain

Nice arrive avec l’objectif de prolonger sa série de résultats positifs à domicile. L’équipe azuréenne a connu des hauts et des bas cette saison et devra faire preuve de rigueur défensive pour contenir l’attaque parisienne. Les Niçois peuvent compter sur leur vitesse et leur capacité à lancer des contre-attaques rapides pour créer le danger, notamment via des transitions bien orchestrées et des coups de pied arrêtés.

Si Nice veut accrocher un résultat, la discipline tactique sera cruciale, tout comme l’efficacité sur les rares occasions créées face à un PSG capable de marquer à tout moment.

Paris Saint‑Germain : imposer sa puissance offensive

Le PSG revient en Ligue 1 après une pause et une victoire convaincante contre Chelsea en Ligue des Champions (3‑0, 8‑2 sur l’ensemble des deux matchs). Avec un effectif riche et expérimenté, les Parisiens restent largement favoris pour cette rencontre.

Les joueurs de Luis Enrique devront gérer la fatigue éventuelle liée au calendrier chargé, mais la profondeur du banc parisien et la confiance acquise récemment leur permettent de rester dominants. Le PSG cherchera à contrôler le jeu, créer des occasions et imposer son rythme dès l’entame.

Les confrontations récentes

Les confrontations entre Nice et PSG montrent une domination historique des Parisiens, mais les Niçois ont parfois créé la surprise.

Sur les 10 dernières rencontres :

PSG : 5 victoires

Nice : 3 victoires

Matchs nuls : 2

Le match aller cette saison s’était soldé sur une courte victoire du PSG (1-0) grâce à un but dans le temps additionnel de Gonçalo Ramos.

Les compos probables

La compo probable de l’OGC Nice : Diouf – Mendy, Bah, Dante – Clauss, Vanhoutte, Sanson, Bard – Diop – Boudache, Wahi.

Absents : Everton, Bombito, Abdelmonem, Jansson, Oppong, Cho, Abdi, Ndombélé (blessés, reprise).

La compo probable du PSG : Safonov – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, L. Hernandez – Mayulu, Vitinha, Lee – D. Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Absents : Ndjantou, Ruiz (blessés, reprise), Hakimi (suspendu).

Incertains : Neves (gêne physique), Barcola (blessé).

Les joueurs à suivre

Elye Wahi (OGC Nice) : L’attaquant niçois est capable de faire la différence grâce à sa vitesse, sa technique et son sens du but. Toujours dangereux dans la surface, il peut profiter des contres ou des erreurs défensives parisiennes pour marquer et créer des décalages.

Khvicha Kvaratskhelia (PSG) : L’homme en force côté parisien, capable de percuter et de débloquer des situations compliquées. Avec sa créativité et sa capacité à conclure, il reste la principale menace offensive du PSG et un joueur clé pour confirmer la victoire des siens.

Les tendances de cotes : le PSG largement favori

Issue Bookmaker Cote Tendance Victoire Nice Unibet 6,75 outsider Match nul Unibet 5,30 outsider crédible Victoire PSG Unibet 1,32 favori

Probabilités implicites approximatives :

Nice : 15 %

Nul : 19 %

PSG : 72 %

Les bookmakers placent logiquement le PSG en grand favori, avec un Nice qui devra être performant sur ses phases offensives pour espérer un résultat.

Notre pronostic pour OGC Nice – PSG

Victoire du PSG avec clean sheet : le club parisien possède les moyens de contrôler le match et de limiter les occasions adverses.

: le club parisien possède les moyens de contrôler le match et de limiter les occasions adverses. Total de buts > 2,5 : la puissance offensive parisienne laisse penser à plusieurs réalisations, même si Nice peut marquer sur une contre-attaque ou un coup de pied arrêté.

Scores possibles

0‑3 : domination complète du PSG, Nice dépassé.

: domination complète du PSG, Nice dépassé. 1‑3 : Paris contrôle mais Nice profite de quelques occasions.

: Paris contrôle mais Nice profite de quelques occasions. 1‑2 : scénario plus serré si Nice se montre dangereux et efficace sur ses rares opportunités.

Ce duel oppose une équipe de Nice ambitieuse mais parfois irrégulière à un PSG en pleine confiance, capable de gérer à la fois la Ligue 1 et les échéances européennes.