Le mercato lyonnais s’agite autour d’un nouveau profil venu du Japon. Après une saison éclatante en Belgique sous les couleurs de Saint-Trond, Rihito Yamamoto (24 ans) a tapé dans l’œil des recruteurs de l’OL, bien décidés à renforcer leur entrejeu.

À la recherche de talents au profil moderne et polyvalent pour dynamiser son milieu, l’OL multiplie les pistes à l’approche de l’intersaison. Selon Ekrem Konur, les recruteurs lyonnais n’ont pas hésité à se déplacer jusqu’en Belgique pour superviser Rihito Yamamoto, joueur clé du K. Saint-Trond VV cette saison. Âgé de 24 ans, ce milieu défensif s’est illustré avec un impressionnant total de 5 buts et 6 passes décisives en 28 matchs de Jupiler Pro League, confirmant ainsi tout son potentiel. Pour approfondir l’intérêt de l’OL pour Rihito Yamamoto, le marché s’annonce animé et riche en rebondissements.

Yamamoto, le milieu défensif qui monte

Révélé dans le championnat japonais avec Gamba Osaka, Rihito Yamamoto a posé ses valises à Saint-Trond à l’été 2024 où il n’a cessé de monter en puissance. Son influence ne se limite pas aux phases défensives : il a contribué à près d’un quart des buts de son équipe cette saison. Sa cote s’est envolée, sa valeur marchande atteignant désormais les 5 millions d’euros. En sélection nationale comme en club, Yamamoto se distingue par sa régularité, ses tacles propres et sa vista dans la récupération du ballon. Son parcours en progression constante en fait l’un des jeunes milieux les plus appréciés en Europe. Pour une analyse détaillée de sa carrière, un détour par sa fiche complète s’impose.

Wolfsburg en embuscade : la Bundesliga, nouvelle terre d’accueil ?

Si l’OL affiche son intérêt, le dossier Yamamoto est loin d’être clos. Le VfL Wolfsburg suit également le joueur de près, séduit par la performance et la polyvalence du Japonais. Depuis deux décennies, les clubs allemands attirent les talents nippons, qui voient la Bundesliga comme une rampe de lancement : rythme, intensité, et adaptation facilitée. Yamamoto ne fait pas exception, ce qui pousse Lyon à accélérer sur cette piste face à la concurrence venue d’Outre-Rhin.

Un pari d’avenir pour l’OL ?

Pour le club rhodanien, la signature d’un milieu défensif jeune, technique et capable d’apporter offensivement serait un vrai coup stratégique, alors que l’effectif de l’OL manque de solutions sur ce poste. Miser sur Rihito Yamamoto, c’est investir dans un profil moderne, habitué à s’imposer rapidement dans un nouveau championnat. Au-delà du sportif, ce transfert serait aussi un signal fort de la volonté de l’OL de rivaliser avec les grandes écuries européennes sur le marché asiatique et de renforcer sa compétitivité internationale.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

20/05 : Finale de l’Europa League