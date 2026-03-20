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Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

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Prêté par l’Eintracht Francfort cet hiver, Elye Wahi (23 ans) a déjà tranché pour son avenir : l’ancien attaquant du RC Lens et de l’OM souhaiterait poursuivre l’aventure avec l’OGC Nice.

Elye Wahi va-t-il enfin se stabiliser dans un club ? Débarqué à l’OGC Nice en janvier pour fuir le spleen de la Bundesliga, l’attaquant de 23 ans a retrouvé le sourire sous le soleil azuréen. Selon le site Jeunes Footeux, l’ancien Montpelliérain a même officiellement fait part à sa direction de son désir de prolonger son séjour au Gym !

Le choix du joueur s’explique par la stabilité retrouvée avec Claude Puel. Le technicien castrais, chargé de redresser un club en plein tangage, ne tarit pas d’éloges sur son attaquant : « Au-delà de ses statistiques, Elye nous apporte une profondeur et une agressivité au pressing qui obligent les blocs adverses à reculer. C’est un profil rare », confiait-il récemment en conférence de presse.

Un nouveau prêt de Wahi envisagé ?

Pour Wahi, passé par l’RC Lens et l’OM avant son exil allemand, Nice offre enfin le cadre serein nécessaire à l’éclosion de son potentiel mais le dossier reste complexe. Florian Maurice, directeur sportif de Nice, doit désormais convaincre l’Eintracht Francfort de céder son joueur. Le club allemand, qui avait investi plus de 26 millions d’euros pour s’attacher ses services, veut sécuriser sa position.

Un nouveau prêt payant (environ 3 M€) assorti d’une option d’achat est envisagé. Côté niçois, la priorité reste le maintien mathématique en Ligue 1 avant de finaliser la transaction. Mais la volonté de Wahi de rester pourrait peser dans la balance et accélérer les négociations.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France