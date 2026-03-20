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FRANCE

OM : pluie de bonnes nouvelles avant le LOSC ! 

Par Bastien Aubert - 20 Mar 2026, 12:42
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Habib Beye a reçu plusieurs bonnes nouvelles ce vendredi à l’OM, à deux jours de la réception du LOSC (17h15).

À deux jours d’un match capital face au LOSC, l’OM peut enfin aborder sa préparation avec davantage de sérénité. Après plusieurs semaines marquées par des absences et des ajustements constants, Habib Beye retrouve peu à peu de la consistance.

Balerdi et Nadir à l’entraînement 

Selon La Provence, Leonardo Balerdi et Bilal Nadir ont participé à l’entraînement collectif ce vendredi. Une double présence loin d’être anodine. Balerdi, patron de la défense, doit apporter stabilité et leadership, tandis que Nadir représente une solution supplémentaire dans l’entrejeu, secteur clé dans l’organisation de Beye. Ces retours tombent à point nommé. Face à un LOSC toujours difficile à manœuvrer, l’OM aura besoin d’un groupe dense et compétitif pour répondre à l’intensité imposée par les Nordistes.

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Timber avec les Pays-Bas 

Autre motif de satisfaction : la convocation de Quinten Timber avec les Pays-Bas. Le milieu de terrain marseillais affrontera la Norvège le 27 mars puis l’Équateur le 31 mars lors de la trêve internationale. Une récompense logique au vu de ses dernières prestations, et un signal fort envoyé au vestiaire olympien. Au-delà de la reconnaissance individuelle, cette sélection confirme que certains joueurs de l’OM montent en puissance au meilleur moment de la saison. De quoi renforcer la confiance collective avant une série de matchs décisifs. Pour Beye, l’enjeu est désormais clair : capitaliser sur cette dynamique positive. 

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

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