LOSC : Genesio annonce deux nouveaux coups durs avant l’OM

Présent ce samedi en conférence de presse, l’entraîneur du LOSC, Bruno Genesio, a annoncé les forfaits de Benjamin André et Gaëtan Perrin pour le choc face à l’OM.

Ce dimanche (17h15), le LOSC, cinquième au classement, se déplaceront sur la pelouse de l’Olympique de Marseille, troisième, pour un choc dans la course à l’Europe. Déjà privé de cinq joueurs – Marc-Aurèle Caillard, Ousmane Touré, Osame Sahraoui, Ethan Mbappé et Hamza Igamane – pour ce déplacement au Vélodrome, les Lillois devront également se passer de Benjamin André et Gaëtan Perrin, annoncés forfaits ce samedi par Bruno Genesio en conférence de presse d’avant-match.

« André n’a toujours pas récupéré de son coup reçu »

Touché au niveau de la crête iliaque lors du huitième de finale aller de Ligue Europa contre Aston Villa (0-1), Benjamin André n’est pas encore remis. « C’est pour ça que je n’aime pas donner de délai sur une blessure. Quand on donne un délai, il y a une attente. Si le délai n’est pas respecté, il y a une déception derrière. Benjamin n’a toujours pas récupéré de son coup reçu au match aller contre Aston Villa. Cela fait partie des choses qu’on doit intégrer et gérer », a expliqué le coach des Dogues à propos de son capitaine.