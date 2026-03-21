RC Lens : Sage annonce déjà cinq retours pour le derby face au LOSC

Après le large succès contre Angers (5-1), l’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, a donné des nouvelles de ses blessés.

Absent de dernière minute, Amadou Haidara a suivi depuis les tribunes la large victoire du RC Lens face au SCO d’Angers (5-1). Après la rencontre, l’entraîneur des Sang et Or, Pierre Sage, a donné des nouvelles du milieu de terrain malien.

Haïdara simplement ménagé

« Je me suis fait chambrer sur les réseaux, tout le monde a dit : « heureusement qu’il n’est pas médecin ». Et c’est vrai que l’information que j’avais laissait entendre qu’il allait pouvoir s’entraîner avec nous le lendemain… Il a fait un test malgré tout le matin, et il s’est avéré que ce n’était pas concluant, même si le ressenti avant la séance était plutôt positif. Il a une légère gêne aux adducteurs, mais c’est plutôt de l’ordre de la tendinite, c’est quelque chose qui vient avec la fatigue. Et c’est pour ça que je vous avais expliqué ce que je vous ai expliqué sur les temps de jeu », a expliqué le coach du RC Lens.

Haïdara, Baidoo, Masuaku, Aguilar et Saïd de retour après la trêve !

Pierre Sage a, par ailleurs, annoncé que Samson Baidoo, Arthur Masuaku, Ruben Aguilar et Wesley Saïd, eux aussi absents ce vendredi contre Angers, devraient bien faire leur retour dans le groupe après la trêve, tout comme Amadou Haïdara on imagine. Ces cinq joueurs devraient ainsi être disponibles pour le derby face au LOSC, prévu le 4 avril prochain.