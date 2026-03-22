OL : énorme surprise pour Aulas au second tour des élections municipales !

C’était un résultat très attendu à Lyon, mais aussi par les supporters de l’OL. Et contre toute attente, Grégory Doucet remporte le second tour des élections municipales à Lyon ce dimanche 22 mars. Donné perdant par la plupart des sondages, le maire sortant écologiste inverse la dynamique et devance Jean-Michel Aulas avec environ 54 % des voix, selon les premières estimations.

Une victoire à contre-courant des sondages

Longtemps annoncé en difficulté durant la campagne, Grégory Doucet réussit un retournement spectaculaire dans les derniers jours. Le duel avec Jean-Michel Aulas, ancien président de l’Olympique lyonnais et candidat soutenu par la droite et le centre, s’annonçait pourtant extrêmement serré.

Au premier tour, les deux hommes étaient quasiment à égalité :

Doucet : 37,36 %

Aulas : 36,78 %

Dans ce contexte incertain, la victoire du maire sortant apparaît comme une véritable surprise politique.

L’union de la gauche, facteur décisif

L’un des tournants majeurs de l’entre-deux-tours a été l’alliance conclue entre Grégory Doucet et Anaïs Belouassa-Cherifi, arrivée troisième au premier tour avec un peu plus de 10 % des suffrages .

Cette « fusion technique » avec La France insoumise a permis de rassembler l’ensemble des forces de gauche face à Jean-Michel Aulas, soutenu par une coalition de partis de droite et du centre.

Malgré cette alliance électorale, Grégory Doucet a tenu à préciser qu’elle ne se traduirait pas par une gouvernance commune.

Une campagne tendue et très politisée

La campagne lyonnaise a été marquée par une forte polarisation et des échanges parfois vifs entre les deux camps. Jean-Michel Aulas avait notamment dénoncé une « alliance de la honte », refusant même certains débats durant l’entre-deux-tours .

De son côté, Grégory Doucet a mis en avant son bilan écologique et urbain, tout en élargissant son socle électoral pour compenser son retard initial dans les intentions de vote.

Une participation en légère baisse

Comme dans de nombreuses villes françaises, la participation a été en recul lors de ce second tour. Dans le Rhône, elle atteignait environ 45 % en fin de journée, en baisse par rapport au premier tour .

Un facteur qui n’a toutefois pas empêché un scrutin très disputé jusqu’aux dernières heures.

Une réélection aux enjeux nationaux

La victoire de Grégory Doucet dépasse le seul cadre lyonnais. Elle s’inscrit dans un contexte national où les grandes villes restent des bastions clés pour les coalitions politiques.

À Lyon, ce résultat confirme la solidité de l’ancrage écologiste et de la gauche unie, malgré une poussée de la droite incarnée par Jean-Michel Aulas, novice en politique mais longtemps favori.