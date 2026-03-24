Le 3-4-3 de Philippe Montanier fait débat chez les supporters de l’ASSE. Si la démonstration face à Annecy (4-0) a séduit, le sondage publié par But! montre qu’une large majorité attend encore des confirmations.

Face à Annecy, l’ASSE a livré une prestation aboutie avec un succès éclatant (4-0). Le 3-4-3 mis en place par Montanier a parfaitement fonctionné, offrant un équilibre intéressant entre solidité défensive et projection offensive. Mais malgré ce match référence, les supporters restent prudents. Une seule performance ne suffit pas à valider définitivement un système, surtout dans un sprint final aussi décisif.

Les supporters de l’ASSE encore sceptiques

Le sondage réalisé par But! est révélateur :

55,6 % des votants préfèrent attendre confirmation

21,8 % estiment que ce système est parfait pour la Ligue 1

21 % veulent voir avec les retours de joueurs

1,6 % jugent le 4-3-3 plus équilibré

Une tendance claire se dégage : le 3-4-3 séduit, mais ne fait pas encore l’unanimité.

Un système en construction

Le dispositif de Montanier demande encore des ajustements, notamment dans l’animation des couloirs et la gestion des transitions défensives. Avec certains retours attendus dans l’effectif, l’entraîneur pourrait affiner son système et convaincre davantage.Les prochaines rencontres seront décisives pour valider ou non ce choix tactique. Si les Verts enchaînent les performances solides, le 3-4-3 pourrait s’imposer comme le système de référence, notamment en vue d’une montée en Ligue 1. Pour l’instant, les supporters de l’ASSE restent dans l’attente… mais l’espoir est bien là.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2