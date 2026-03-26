En expliquant que la demande de report de Lens-PSG était de la responsabilité de Liverpool, qui ne veut pas jouer le 15 avril, le conseiller sportif parisien, Luis Campos, a fait scandale de l’autre côté de la Manche.

Invité de Rothen s’enflamme, hier soir, Luis Campos a justifié ainsi la demande de report de Lens-PSG : « La position du PSG est très claire et le fruit d’une grande réflexion de nous tous pour les avantages et désavantages que cela apporte, pas seulement au PSG, mais au football français. En même temps, il faut que je vous dise qu’on n’a rien contre Lens. Cela aurait la même chose avec une autre équipe. Au début, on aurait aimé jouer la Ligue des champions le mardi, puis le mercredi. Mais comme Liverpool ne peut pas jouer le 15 avril (date de la catastrophe d’Hillsborough), on a respecté l’histoire de Liverpool car c’est une date tragique pour le club. Notre idée a toujours été de défendre pas seulement le PSG mais aussi le football français dans le contexte actuel pour la cinquième position ».

Ses propos ont été vécus comme un manque de respect

Le club de la capitale a obtenu gain de cause puisque la Ligue est allé dans son sens en renvoyant à début mai le choc entre les deux premiers du championnat. Mais le conseiller du PSG ne s’est pas fait que des amis en Angleterre avec sa déclaration. Rejeter la faute sur Liverpool, qui a décidé de ne plus jamais jouer un 15 avril en mémoire du drame d’Hillsborough, où 97 de ses supporters ont perdu la vie en 1989 après avoir été écrasé contre des grilles de sécurité, est pris comme un manque de respect.

Les supporters de Liverpool, qui n’ont pas digéré l’élimination de la saison passée en 8es de finale de la Champions League (1-0 ; 0-1, 1 t.a.b. à 4), devraient réserver un accueil assez chauds aux Parisiens après les déclarations de Luis Campos.

Le calendrier de fin de saison du PSG

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : PSG-Liverpool (quart de finale aller de la Champions League)

14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League