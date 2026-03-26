Aussi surprenant que cela puisse paraître, un joueur de l’OM, recruté par Medhi Benatia, avance des statistiques meilleures que celle de Didier Drogba en 2003-04.

Dans le marasme actuel, difficile de voir des signaux positifs à l’OM. Les résultats sont décevants, surtout depuis dimanche et la défaite au Vélodrome contre Lille (1-2), le niveau de jeu guère enthousiasmant et même les individualités commencent à décevoir. Mason Greenwood est sorti blessé face au LOSC en début de match et sera suspendu à Monaco, Pierre-Emerick Aubemayang est en crise de confiance, Pierre-Emile Hojbjerg déçoit pour sa deuxième saison, Nayef Aguerd est out jusqu’à la dernière journée, Facundo Medina à côté de ses chaussures… Et pourtant, un joueur aligne des statistiques de Didier Drogba. Ce joueur, c’est… Amine Gouiri !

Gouiri plus efficace encore que Drogba !

Arrivé il y a un an en provenance du Stade Rennais, l’attaquant algérien en est à 19 buts et 7 passes décisives en 36 matches avec l’OM. Sa blessure à l’épaule l’a empêché de jouer plus. Le compte X GP013 a comparé ces chiffres à ceux du légendaire Didier Drogba, qui a laissé une empreinte inoubliable chez les supporters marseillais en à peine une saison, celle de 2003-04, marquée par 32 buts et 7 passes décisives en 55 matches. Eh bien, à la moyenne, Gouiri est plus souvent décisif que Drogba ! L’ancien Lyonnais l’est toutes les 89 minutes contre toutes les 108 pour l’Ivoirien !

Bien sûr, les registres des deux joueurs sont très différents puisque Drogba était plus puissant. Mais force est de constater que l’OM tient dans son effectif un joueur avec des statistiques aussi remarquables. Enfin un motif d’espoir en ces temps troublés !

Le calendrier de fin de saison de l’OM

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)