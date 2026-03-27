PSG Mercato : une énorme bombe venue du Real Madrid a éclaté pour un chouchou de Luis Enrique

Chouchou de Luis Enrique, qui le connaît très bien, Pedri a souvent été associé à un transfert au PSG. Mais le milieu du FC Barcelone est désormais cité… au Real Madrid !

Alors que le mercato estival 2026 commence déjà à faire parler de lui, une rumeur sensationnelle circule en Espagne : le Real Madrid envisagerait de tout mettre en œuvre pour s’attacher les services de Pedri, milieu de terrain du FC Barcelone. Ce dossier, déjà qualifié de presque impossible par de nombreux observateurs, soulève aussi des questions sur l’intérêt réel du PSG pour le joueur espagnol, une piste qui a circulé par le passé mais n’a jamais pris forme concrète.

Un rêve madrilène improbable

Selon Marca, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, ferait de Pedri l’une de ses priorités pour renforcer un milieu de terrain en pleine transition. Cette idée a été présentée comme un possible « coup Luis Figo », rappelant la célèbre trahison de 2000 lorsqu’il avait quitté Barcelone pour rejoindre la Casa Blanca. Si un tel transfert se concrétisait, il ferait date dans l’histoire du football ibérique tant il toucherait à la rivalité historique entre les deux géants espagnols.

Pour autant, la réalité contractuelle est un frein majeur. Pedri a prolongé son contrat avec le Barça jusqu’en 2030, consolidant sa place au club et rendant son départ extrêmement improbable à court terme. Il est d’ailleurs valorisé à 150 millions d’euros.

Le PSG, spectateur d’un fantasme ancien

Dans le débat autour de Pedri, un autre grand club européen a parfois été évoqué : le PSG. Lors de précédents cycles de mercato, certains supporters et observateurs avaient imaginé un intérêt parisien pour l’Espagnol, notamment en raison des liens entre Pedri et Luis Enrique, l’actuel entraîneur du PSG qui l’a déjà dirigé en sélection nationale. Une rumeur avait circulé selon laquelle le PSG envisagerait de l’attirer, mais il n’y a jamais eu de démarche officielle ou de négociation sérieuse confirmée publiquement.

Plusieurs éléments expliquent pourquoi ce scénario n’a finalement jamais dépassé le stade des spéculations. Avec une prolongation de contrat qui inclut une clause de départ astronomique, Pedri n’est tout simplement pas à la portée de beaucoup de clubs, même ceux ayant des moyens importants comme le PSG.

De plus, Pedri a souvent été décrit comme pleinement engagé avec Barcelone et désireux de continuer son évolution dans son club formateur, rendant toute idée de transfert extérieure encore plus hypothétique. Contrairement à d’autres dossiers où des discussions ont pu fuiter entre clubs et agents, rien n’a jamais été rendu public en lien direct avec un intérêt officiel du PSG pour Pedri dans le cadre de ce mercato.

Pourquoi cette rumeur persiste

La combinaison d’un Real Madrid en quête d’un milieu d’exception et l’idée qu’un club aussi ambitieux que le PSG pourrait viser un joueur de ce calibre alimentent les fantasmes de supporters et de journalistes. Pedri est considéré comme l’un des meilleurs milieux au monde grâce à sa qualité technique, sa vision du jeu et son importance au cœur du système de jeu du Barça.

En l’état actuel des choses, il est difficile d’imaginer Pedri quitter le FC Barcelone, que ce soit pour le Real Madrid ou pour le PSG. Le club catalan a clairement montré sa volonté de le conserver comme un élément central de son projet sportif, et le joueur semble lui‑même attaché à son équipe et à ses supporters.

Pour le Real Madrid, ce rêve de transfert reste une idée spectaculaire mais très hypothétique. Quant au PSG, s’il ne peut pas être exclu qu’un jour la piste Pedri soit évoquée à nouveau, aucune indication sérieuse ne laisse penser qu’elle sera réellement explorée à ce mercato. L’avenir proche devrait plutôt voir Paris se concentrer sur d’autres profils capables de renforcer son milieu ou d’ajouter une dimension créative à son équipe. Comme par exemple Ayyoub Bouaddi, le milieu du LOSC.