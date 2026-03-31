Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : Liverpool et Chelsea veulent Camara

Impressionnant cette saison avec l’ASM, Lamine Camara serait dans le viseur de Liverpool et Chelsea. Selon The Daily Briefing, les deux géants seraient prêts à débourser 75 M€ pour attirer le milieu de terrain de 22 ans, formé au FC Metz. Soit deux fois sa valeur supposée (35 M€, d’après Transfermarkt).

LOSC : grosse amende pour les Dogues

L’UEFA a décidé d’infliger une amende totale de 82.750€ au LOSC pour le comportement de ses supporters lors du 8e de finale aller de l’Europa League contre Aston Villa. Le club nordiste a été sanctionné pour cinq critères : 10.000 euros en raison d’un retard au coup d’envoi, 26.000 euros pour blocage de voies publiques par ses supporters, 4.250 euros pour utilisation d’engins pyrotechniques, 25.000 euros pour jet de projectiles et 17.500 euros pour la diffusion d’un message inapproprié pour un événement sportif (les chants insultants envers Emiliano Martinez).

Stade Rennais : concurrence accrue pour Ba

Coup dur pour le Stade Rennais en vue du mercato. Selon Africafoot, les grosses cylindrées portugaises se bousculent autour du jeune défenseur central sénégalais Ibrahima Ba 20 ans, considéré comme l’une des grandes révélations de la Primeira Liga 2025/26. Il s’agit notamment du FC Porto, du Sporting CP, du Benfica Lisbonne, du SC Braga et du Vitoria Guimaraes.

Hier, on a appris qu’Aston Villa avait également émis ses intérêts à l’endroit d’Ibrahima Ba « Halil », qui réalise une excellente saison sous les couleurs du FC Famalicão. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2029, le natif de Boune a une valeur marchande estimée à 3 millions d’euros, mais son club ne compte pas le laisser partir cet été à moins de 10 millions d’euros.

RC Strasbourg : Scaloni en pleurs pour Panichelli

Scène surprenante hier en Argentine : le sélectionneur, Lionel Scaloni, a interrompu sa conférence de presse car il s’est mis à pleurer en répondant à une question sur Joaquin Panichelli, gravement blessé lors d’un entraînement avec l’Albiceleste : « C’est très difficile. Nous avons parlé avec lui. Il nous a rejoints après avoir reçu les résultats (de son examen) alors qu’il aurait pu rester tranquillement à l’hôtel. Il est venu, il a demandé à nous parler. Ç’a été très émouvant. Il avait raison dans tout ce qu’il a dit. Il a dit qu’il ne le méritait pas. Je lui ai répété l’autre jour et je le répète : il ne le méritait pas. Personne ne le mérite, mais lui particulièrement. C’est un travailleur. Il avait gagné le droit d’être ici. C’est ce que je lui ai dit, qu’il allait avoir une autre opportunité, qu’il devait continuer comme ça. Il s’était déjà blessé et, la vérité, c’est que c’est quelqu’un fait passer quelque chose. Il s’entraînait bien et… putain, je ne parle plus… ».

TFC : Abu Francis rêve toujours de la Coupe du monde

Victime d’une double fracture de la jambe en novembre avec le Ghana, Francis Abu a confié au site Les Violets qu’il était sur la voie du retour. Et qu’il avait encore l’espoir de disputer la Coupe du monde ! « Je suis dans un bon état d’esprit. Je suis sur la bonne voie pour revenir. Je travaille désormais avec le ballon aux côtés de mon préparateur physique et je progresse vers un retour à l’entraînement collectif. Oui, bien sûr, surtout avec l’évolution actuelle de ma récupération. Je sais que si je travaille dur, que je suis en bonne forme et que je peux rivaliser avec mes coéquipiers à temps, alors j’ai une chance de faire partie de cette équipe pour le Mondial. Je n’attends aucun cadeau. Je veux simplement me concentrer sur mon physique, être en forme et être capable de rivaliser à ce niveau ».

OGC Nice : premier contrat pro pour Laarej

Le jeune Nassim Laarej (2009) vient de signer son premier contrat professionnel avec l’OGC Nice. Milieu de terrain, né et formé à Nice, jouant essentiellement avec les U19 du club azuréen. Il est également international français U17.

🇫🇷 Le jeune Nassim Laarej (2009) vient de signer son premier contrat professionnel avec l'OGC Nice.



Milieu de terrain, né et formé à Nice, jouant essentiellement avec les U19 du club azuréen.



Il est également international français U17. pic.twitter.com/9cKvqq8u9d — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) March 29, 2026

RC Strasbourg : Emegha impressionne déjà

Après une semaine de coupure pour les joueurs qui n’ont pas été sélectionnés en équipe nationale et ceux qui sont blessés, le RC Strasbourg a repris l’entraînement ce lundi, pour la dernière partie d’une saison dans laquelle le Racing est encore engagé sur trois tableaux (Ligue 1, Coupe de France, Ligue Conférence).

Alors que Joaquin Panichelli, gravement blessé à un genou, n’est pas encore rentré d’Argentine, L’Équipe croit savoir qu’Emmanuel Emegha est apparu très affûté lors de la séance collective. But! confirme ces bonnes impressions. Gary O’Neil avait récemment expliqué en conférence de presse qu’il espérait retrouver l’attaquant néerlandais contre Nice, ce samedi, quasiment quatre mois après sa nouvelle lésion à un ischio. Aaron Anselmino était aussi présent.

LOSC : Bentaleb prévient le RC Lens

Alors que le derby entre le LOSC et le RC Lens arrive à grands pas (samedi, 21h), Nabil Bentaleb pense que les Dogues ont toutes leurs chances devant les Sang et Or. « Ce qu’ils font n’est pas anodin. Mais lorsqu’on regarde l’intensité de nos matchs ces dernières semaines, on sait aussi qu’on n’a rien à leur envier », a-t-il confié dans La Voix du Nord. À l’aller, à Bollaert, le Racing avait fait une démonstration devant son éternel rival.

« ce qu’ils font n’est pas anodin. Mais lorsqu’on regarde l’intensité de nos matchs ces dernières semaines, on sait aussi qu’on n’a rien à leur envier » Nabil Bentaleb se confie avant le derby Lille – #RCLens

https://t.co/lueJhvENac — 𝙶𝚎𝚘𝚛𝚐𝚎 𝙱. (@bras_george) March 30, 2026

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France