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RC Lens : pluie de bonnes nouvelles avant le derby face au LOSC

Par William Tertrin - 31 Mar 2026, 16:50
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À quelques jours du choc face au LOSC, le RC Lens retrouve des couleurs. Sur les pelouses de La Gaillette, la dynamique est clairement positive : plusieurs retours importants à l’entraînement viennent renforcer les options de Pierre Sage avant un derby du Nord toujours sous haute tension.

Baidoo, Saïd et Sangaré à l’entraînement

La bonne nouvelle de la semaine concerne les retours de plusieurs cadres, dont Wesley Saïd et Samson Baidoo, qui ont retrouvé l’entraînement collectif. On pouvait les apercevoir sur les photos postées par le club à l’entraînement du jour. Déjà annoncés proches d’un retour après la trêve, ces joueurs devraient être opérationnels pour le derby.

Pour Lens, ce sont de très bonnes nouvelles, surtout que Baidoo n’a plus joué depuis le 7 février dernier, tandis que le dernier match de Saïd remonte au 27 du même mois, face à Strasbourg. Dans un match où l’intensité et les duels seront déterminants, leur présence pourrait peser lourd.

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Au milieu, la situation de Mamadou Sangaré est suivie de près. Le joueur malien, pièce importante de l’entrejeu lensois, reste un élément clé dans l’équilibre de l’équipe. Sorti à la mi-temps face à Angers avant la trêve (5-1), il a en réalité été préservé pour des douleurs au dos, et n’est pas parti en sélection avec le Mali. Lui aussi était présent sur les photos prises par le club lors de l’entraînement de ce mardi.

Une dynamique retrouvée au meilleur moment

Ces retours s’inscrivent dans une tendance plus large : Lens récupère progressivement plusieurs joueurs importants à l’approche du sprint final. Outre ces trois joueurs, Pierre Sage avait également évoqué les retours prévus de Ruben Aguilar (mollet) et d’Arthur Masuaku, qui va revenir de suspension. Ce dernier va néanmoins jouer un match capital ce mardi soir face à la Jamaïque au Mexique afin de décrocher un billet pour la Coupe du Monde.

À sept journées de la fin, les enjeux sont énormes, alors que Lens espère toujours croire au titre, tandis que le LOSC peut viser le top 3. Dans ce contexte, le derby pourrait faire basculer la fin de saison des deux clubs.

Un derby sous tension… et sous haute intensité

Plus qu’un simple match, ce Derby du Nord s’annonce comme un tournant. Entre pression populaire, rivalité historique et enjeux sportifs, tous les ingrédients sont réunis. Et, dans une volonté assumée de créer un lien fort avec ses supporters, Lens a décidé d’ouvrir sa dernière séance d’entraînement avant le derby prévue vendredi.

Une initiative qui n’est pas anodine : près de 5 000 fans sont attendus pour pousser les Sang et Or à la veille du déplacement à Lille. Ce choix contraste avec celui du LOSC, qui n’a pas prévu d’ouvrir ses séances, et illustre une stratégie lensoise tournée vers la communion et la pression positive avant ce rendez-vous capital.

Avec les retours de Baidoo, Saïd, Sangaré, et les autres s’ils se confirment, le RC Lens aborde ce choc avec un effectif renforcé et une confiance retrouvée. Reste désormais à transformer ces bonnes nouvelles de l’entraînement en performance sur le terrain.

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