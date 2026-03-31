OM : Longoria au duel avec un ancien du FC Barcelone pour rejoindre un club prestigieux

River Plate serait en pleine recherche d’un nouveau directeur sportif, avec une short-list qui commence à prendre forme. Selon le journaliste Mario Cortegana, le club argentin aurait déjà entamé des discussions avec plusieurs profils, dont deux noms très médiatiques en Europe : Ramon Planes et Pablo Longoria.

Une short-list de haut niveau

D’après le message publié sur X (anciennement Twitter), River Plate aurait ciblé : Ramon Planes – actuellement à Al Ittihad (et ancien dirigeant du FC Barcelone), connu pour son expertise dans le recrutement et la structure sportive. Pablo Longoria, ancien président de l’OM et libéré de ses fonctions fin février après une période tumultueuse au club, est également cité, tout comme un troisième candidat pas encore dévoilé.

Le profil Longoria : une trajectoire qui parle

Pablo Longoria, 46 ans, est une figure bien connue du football européen et français. Après avoir gravi les échelons comme recruteur et directeur sportif (notamment à Valence et à l’OM), il avait été nommé président du directoire de l’Olympique de Marseille en 2021. À Marseille, son mandat a été marqué par des choix sportifs ambitieux mais aussi par des tensions internes, qui ont conduit à son départ fin février.

Sa connaissance des marchés internationaux, son réseau de scouts et son expérience de gestion font de lui un profil attractif pour un club comme River Plate, qui souhaite structurer sa direction sportive pour la prochaine décennie.

Pourquoi River Plate s’intéresse à ce type de profil

River Plate est l’un des clubs les plus prestigieux d’Amérique du Sud, avec une forte tradition de développement de talents et de compétitions internationales. Dans ce contexte, le rôle de directeur sportif est stratégique :

Ce rôle requiert une vision à long terme — ce qui explique l’intérêt pour des dirigeants expérimentés comme Longoria ou Planes.

Et l’OM dans tout ça ?

Pour l’OM, voir un dirigeant de son écosystème être courtisé à l’international est révélateur de l’attractivité de ses cadres, malgré les difficultés récentes du club. Longoria, bien que contesté à Marseille, reste un nom fort dans les organigrammes européens.