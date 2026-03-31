OM : un champion d’Europe 1993 comme candidat idéal pour la présidence ?

Sur RMC, Pascal Olmeta, ancien joueur de l’OM, a milité pour qu’un ancien Marseillais prenne la présidence du club. Et il a cité un certain Éric Di Meco comme exemple.

Pascal Olmeta, ancien gardien de but emblématique de l’OM entre 1990 et 1993 — période durant laquelle il a remporté la Ligue des champions en 1993 — a livré une opinion franche sur la situation actuelle du club dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC.

Alors que l’OM est en pleine recherche d’un nouveau président, après l’annonce de la fin de mandat de Pablo Longoria et le rôle intérimaire d’Alban Juster, plusieurs noms circulent dans les médias et sur les ondes radio pour occuper ce poste clé.

Un vestiaire qui se vit au quotidien

Interrogé sur la possibilité de confier la présidence à quelqu’un qui n’a pas connu la vie du club ou du vestiaire, Olmeta n’a pas mâché ses mots :

« Pour bien connaître l’OM, pour bien sentir ce qu’est un vestiaire, tu peux apprendre, mais tu n’as pas le temps d’apprendre. Tu ne peux pas prendre quelqu’un qui ne connaît pas le vestiaire, la vie marseillaise. Tu n’arrives pas de Paris juste le week-end pour regarder les matchs, non. »

Il insiste sur l’importance d’une connaissance intime de la culture du club, de ses spécificités et de la vie quotidienne qui l’entoure :

« Il faut des connaisseurs, il faut ceux qui connaissent la vie de tous les jours. »

Selon lui, cette compréhension ne peut s’acquérir qu’en ayant été plongé dans l’environnement marseillais, pas simplement en observant de l’extérieur.

Les anciens joueurs, une ressource négligée ?

Olmeta regrette que les anciens footballeurs — qui ont vécu ces moments forts et connaissent les rouages internes — soient parfois écartés des discussions :

« Je ne sais pas, il y en a tellement. Ils ne veulent pas les anciens footballeurs, c’est ça le malheur, c’est qu’on ne veut pas d’anciens footballeurs. Pourquoi, je ne comprendrai jamais. »

Il cite notamment Éric Di Meco, autre figure marseillaise qui a également gagné la LDC en 93, comme exemple de personnalité qui a su rester proche du club, même dans les périodes difficiles :

« Eric Di Meco, c’est des gars comme ça qui, quand même le club a coulé, ils étaient là. »

Un contexte institutionnel en pleine évolution

Le débat intervient alors que l’OM cherche son prochain président, dans un contexte de réorganisation après le départ de Longoria et l’annonce par le propriétaire Frank McCourt qu’un processus est en cours pour nommer un successeur. Plusieurs noms, comme celui de Mohamed Bouhafsi, ont été évoqués.

Un message clair d’un champion d’Europe

À travers ses propos, Olmeta fait valoir une vision fondée sur l’expérience et l’appartenance, soulignant que connaître l’OM ne se limite pas à suivre les résultats depuis l’extérieur mais implique une immersion totale dans la vie du club et de ses acteurs.