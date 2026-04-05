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FRANCE

Angers SCO – OL (0-0) : Lyon coince toujours et laisse une grosse opportunité à l’OM

Par William Tertrin - 5 Avr 2026, 17:04
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Ce dimanche, l’OL a fait match nul face à Angers et enchaîne un 9e match sans victoire.

L’OL traverse une période compliquée et n’a pas su se relancer lors de son déplacement sur la pelouse du SCO d’Angers. Après une série de déceptions (éliminations en Coupe de France et en Ligue Europa, sortie du podium en Ligue 1), les Lyonnais espéraient profiter de ce match face à une équipe en difficulté pour repartir de l’avant, d’autant plus avec les retours de joueurs comme Ainsley Maitland-Niles, Pavel Šulc ou encore Saël Kumbedi Moreira.

Malgré une entame encourageante et une domination globale, les hommes de Paulo Fonseca ont montré trop peu d’efficacité offensive. Le jeu lyonnais s’est rapidement enlisé face à un bloc angevin bien en place, et les occasions franches ont été rares, avec seulement deux tirs cadrés sur l’ensemble de la rencontre. De son côté, Angers, pourtant en manque de confiance, a su résister sans être réellement dangereux.

En seconde période, l’OL a tenté d’accélérer le rythme, notamment grâce à Corentin Tolisso, mais la rencontre est restée globalement pauvre en occasions et marquée par de nombreuses approximations techniques. Les changements et quelques tentatives en fin de match n’ont rien changé : aucune des deux équipes n’a réussi à faire la différence.

Ce match nul prolonge la mauvaise dynamique lyonnaise, qui voit ses ambitions européennes fragilisées. L’OL devra impérativement s’imposer lors de sa prochaine rencontre pour rester au contact des places qualificatives pour la Ligue des Champions et retrouver enfin le chemin de la victoire, absent depuis le 15 février dernier. Néanmoins, c’est un résultat qui fait l’affaire du LOSC, ou encore du RC Lens malgré la défaite dans le derby. L’OM pourrait en profiter en cas de victoire ce soir face à Monaco, en prenant potentiellement 4 points d’avance.

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